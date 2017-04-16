Policiales de la Departamental San Martín

*DOMINGO 16/04/2017 – MATUTINO*
*VILLA MARIA U.R.D.GRAL. SAN MARTIN*
*TRASLADO P.S.I. LEY 23737 DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD, RESISTENCIA *
EN LA VÍSPERA SIENDO LA HORA 21:10, PERSONAL DE LA PATRULLA RURAL MIENTRAS REALIZABA TAREAS DE PREVENCIÓN EL SECTOR ASIGNADO SOBRE RUTA NACIONAL Nº 9, APROXIMADAMENTE A LA ALTURA DEL KM. 550, OBSERVA SOBRE LA BANQUINA, UNA PERSONA SENTADO EN UNA MOTOCICLETA EN MARCHA CON CASCO COLOCADO, SITUACIÓN QUE LE LLAMA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL POR LO QUE DECIDE CONTROLARLO, A POCOS METROS ESTA PERSONA SIN NINGUNA RAZÓN EMPRENDE SU HUIDA EN DIRECCIÓN A LA LOCALIDAD DE BALLESTEROS, SIGUIENDO SU TRAYECTORIA, E INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE COMENZAR SU HUIDA ESTE CONDUCTOR ARROJA UNA MOCHILA, A LA VEZ QUE SACABA DE SUS BOLSILLOS ALGUNOS ENVOLTORIOS Y LOS ROMPÍA, COMPORTAMIENTO POCO COMÚN, LUEGO DE ALGUNOS METROS ESTE DOBLA EN U SOBRE SOBRE LA MISMA RUTA INTENTANDO REGRESANDO A LA VILLA MARÍA, A UNOS KM DE ESTA CIUDAD ESTE INDIVIDUO INGRESA A UN CAMINO RURAL Y A UNOS MIL METROS ANTES DE LEGAR A UNA CURVA, Y POR CAUSAS A ESTABLECER ESTE PIERDE EL CONTROL DE LA MOTOCICLETA EN LA QUE SE CONDUCÍA CAYENDO AL SUELO, MOMENTO QUE PERSONAL POLICIAL LOGRA APREHENDERLO PREVIO AL FORCEJEO QUE OPONÍA ESTE MASCULINO DE 47 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD, SIENDO TRASLADADO A LA SEDE POLICIAL POR SUPUESTO AUTOR DE *DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD* A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE, ENTRE SUS PERTENENCIAS SE OBSERVA ENVOLTORIOS POR LO QUE SOLICITA LA PRESENCIA DE PERSONAL DEL FPA QUIÉNES PROCEDIERON AL SECUESTRO DE TRES ENVOLTORIOS CON UNA SUSTANCIA COMPATIBLE CON EL CLORHIDRATO DE COCAÍNA, POR LO CUAL INICIARON ACTUACIONES POR SUPUESTO INFRACTOR A LA LEY 23737, A RAÍZ DE LA CAÍDA QUE SUFRIÓ CON SU MOTOCICLETA ESTE MASCULINO FUE TRASLADADO AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR YA QUE SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES (FRACTURA DE PLATILLO TIBIAL DE PIERNA IZQ.) DONDE PERMANECE CON CUSTODIA POLICIAL.-
*VILLA MARIA U.R.D. GRAL. SAN MARTIN*
*TRASLADO POR SUPUESTO AUTOR DE ROBO EN FLAGRANCIA*
EN EL DÍA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 05:30 PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA DESDE LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES PERÚ Y A. M. BAS, DESDE EL INTERIOR DE UN COMERCIO (DESPENSA) PROCEDIÓ A LA APREHENSIÓN DE UN MASCULINO DE 19 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD POR SUPUESTO AUTOR DE *ROBO EN FLAGRANCIA*, QUIEN MINUTOS ANTES VIOLENTANDO LA PUERTA PRINCIPAL DEL LOCAL E INGRESANDO AL MISMO SE APODERA DE ALGUNOS OBJETOS, SIENDO TRASLADADO A LA SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE, SECUESTRANDO EN SU PODER UNA MOCHILA LA CUAL CONTENÍA BOTELLAS DE ALCOHOL Y UNA SUMA DE DINERO A PRECISAR.-
*VILLA MARIA U.R.D.GRAL. SAN MARTIN*
*TRASLADO P.S.I. LEY 23737 DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD, RESISTENCIA *
EN LA VÍSPERA SIENDO LA HORA 21:10, PERSONAL DE LA PATRULLA RURAL MIENTRAS REALIZABA TAREAS DE PREVENCIÓN EL SECTOR ASIGNADO SOBRE RUTA NACIONAL Nº 9, APROXIMADAMENTE A LA ALTURA DEL KM. 550, OBSERVA SOBRE LA BANQUINA, UNA PERSONA SENTADO EN UNA MOTOCICLETA EN MARCHA CON CASCO COLOCADO, SITUACIÓN QUE LE LLAMA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL POR LO QUE DECIDE CONTROLARLO, A POCOS METROS ESTA PERSONA SIN NINGUNA RAZÓN EMPRENDE SU HUIDA EN DIRECCIÓN A LA LOCALIDAD DE BALLESTEROS, SIGUIENDO SU TRAYECTORIA, E INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE COMENZAR SU HUIDA ESTE CONDUCTOR ARROJA UNA MOCHILA, A LA VEZ QUE SACABA DE SUS BOLSILLOS ALGUNOS ENVOLTORIOS Y LOS ROMPÍA, COMPORTAMIENTO POCO COMÚN, LUEGO DE ALGUNOS METROS ESTE DOBLA EN U SOBRE SOBRE LA MISMA RUTA INTENTANDO REGRESANDO A LA VILLA MARÍA, A UNOS KM DE ESTA CIUDAD ESTE INDIVIDUO INGRESA A UN CAMINO RURAL Y A UNOS MIL METROS ANTES DE LEGAR A UNA CURVA, Y POR CAUSAS A ESTABLECER ESTE PIERDE EL CONTROL DE LA MOTOCICLETA EN LA QUE SE CONDUCÍA CAYENDO AL SUELO, MOMENTO QUE PERSONAL POLICIAL LOGRA APREHENDERLO PREVIO AL FORCEJEO QUE OPONÍA ESTE MASCULINO DE 47 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD, SIENDO TRASLADADO A LA SEDE POLICIAL POR SUPUESTO AUTOR DE *DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD* A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE, ENTRE SUS PERTENENCIAS SE OBSERVA ENVOLTORIOS POR LO QUE SOLICITA LA PRESENCIA DE PERSONAL DEL FPA QUIÉNES PROCEDIERON AL SECUESTRO DE TRES ENVOLTORIOS CON UNA SUSTANCIA COMPATIBLE CON EL CLORHIDRATO DE COCAÍNA, POR LO CUAL INICIARON ACTUACIONES POR SUPUESTO INFRACTOR A LA LEY 23737, A RAÍZ DE LA CAÍDA QUE SUFRIÓ CON SU MOTOCICLETA ESTE MASCULINO FUE TRASLADADO AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR YA QUE SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES (FRACTURA DE PLATILLO TIBIAL DE PIERNA IZQ.) DONDE PERMANECE CON CUSTODIA POLICIAL.-
*VILLA MARIA U.R.D. GRAL. SAN MARTIN*
*TRASLADO POR SUPUESTO AUTOR DE ROBO EN FLAGRANCIA*
EN EL DÍA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 05:30 PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA DESDE LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES PERÚ Y A. M. BAS, DESDE EL INTERIOR DE UN COMERCIO (DESPENSA) PROCEDIÓ A LA APREHENSIÓN DE UN MASCULINO DE 19 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD POR SUPUESTO AUTOR DE *ROBO EN FLAGRANCIA*, QUIEN MINUTOS ANTES VIOLENTANDO LA PUERTA PRINCIPAL DEL LOCAL E INGRESANDO AL MISMO SE APODERA DE ALGUNOS OBJETOS, SIENDO TRASLADADO A LA SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE, SECUESTRANDO EN SU PODER UNA MOCHILA LA CUAL CONTENÍA BOTELLAS DE ALCOHOL Y UNA SUMA DE DINERO A PRECISAR.-
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