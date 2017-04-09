domingo, 9 de abril de 2017

Policiales de la Departamental San Martín

Vespertino  09-04-2017

VILLA NUEVA – U.R.D. GRAL SAN MARTIN
APREHENDIDO P.S.A. DE HURTO CALIFICADO
SIENDO LAS10:45 HS PERSONAL DE LA PATRULLA RURAL   EN CIRCUNSTANCIAS QUE REALIZABA UN PATRULLAJE POR RUTA PROV. NRO.4 ALTURA KM. 8 1/2 OBSERVA UNA MOTOCICLETA MARCA CERRO 110 C.C. COLOR NEGRO  TIRADA A UN COSTADO DE LA MISMA,  POR DICHOS DE OCACIONALES TESTIGOS SE TOMA CONOCIMIENTO  QUE EL SUJETO QUE SE CONDUCIA EN ESA MOTO LA ACABABA DE DEJAR CONTINUANDO  SU MARCHA A PIE POR LA RUTA HACIA EL SUR.
ES ASI QUE PROCEDEN AL SECUESTRO DE DICHO RODADO  Y SALEN EL PROCURA DE SU CONDUCTOR,  AL QUE  LOGRAN UBICAR A LA ALTURA  DEL PARAJE DE SANABRIA , TRATÁNDOSE DE UN JOVEN  DE 22 AÑOS, DOMICILIADO EN VILA MARIA.   DICHO RODADO HABIA SIDO SUSTRAIDO CON SUS LLAVES COLOCADAS, DEL PREDIO DEL EX PELADERO PORPORATO UBICADO SOBRE RUTA 4 AL INGRESO DE VILLA NUEVA.

VILLA MARIA U.R.D. GRAL. SAN MARTIN
INCENDIO DE VIVIENDA
SIENDO LA HS. 15:40  PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA INFORMA QUE CONSTITUIDO EN CALLE MAIPO 320, SE ENTREVISTA CON LA SRA. MICAELA ROVERE, DE 19 AÑOS,  LA CUAL MANIFESTÓ QUE SE ENCONTRABA RECOSTADA EN EL DORMITORIO, CUANDO SU HIJA  LE MANIFIESTA  QUE HABÍA FUEGO EN LA HABITACIÓN.
POR CAUSA A ESTALECER,  EL FOC O IGNEO SE INICIA EN  UN COLCHÓN DE DOS PLAZAS, EL QUE SE PROPAGA HACIA UN ROPERO, Y UNA CÓMODA.
SE HACE PRESENTE PERSONAL DE BOMBEROS LOS QUE SOFOCAN EL MISMO,  INFORMANDO QUE NO REVISTE DE RIESGO DE DERRUMBE EN EL LUGAR. NO SE REGISTRARON LESIONADOS.
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