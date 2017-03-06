Policiales de la Departamental San Martín

PARTE DE PRENSA MATUTINO 05-03-17
VILLA MARIA
ACCIDENTE DE TRANSITO
SIENDO LAS 17:45 HORAS DE LA VISPERA, POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, EN CALLE ALFONSINA STORNI Y AV. LIBERTADOR COLISIONARON UN AUTOMÓVIL MARCA PEUGEOT 206, DE COLOR GRIS, CONDUCIDO POR LA SRA. BELTRANDO MARIA DE 38 AÑOS, QUIEN IBA ACOMPAÑADA POR SU HIJA DE 2 AÑOS, Y UNA MOTOCICLETA MARCA MONDIAL 110 CC, DE COLOR NEGRO, GUIADA POR EL SR. ALVAREZ ARIEL DE 18 AÑOS, TODOS DOMICILIADOS NE ETSA CIUDAD. COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO, EL JOVEN MOTOCICLISTA ES TRASLADADO HACIA EL HOSPITAL PASTEUR DONDE EL MEDICO POLICIAL DE TURNO DIAGNOSTICA LESIONES DE CARACTR LEVES.-
VILLA MARIA
APREHENSIÓN POR DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD
SIENDO LAS 20:45 HORAS DE LA VISPERA, PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA DE CALLE MARCOS JUÁREZ AL 500 PROCEDE A LA APREHENSIÓN DE UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO DE 34 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD, POR SUPUESTO AUTOR DEL DELITO DE DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD, YA QUE HABIA EL MISMO NO ACATO LA VOZ DE ALTO CUANDO INTENTO SER CONTROLADO POR PERONAL POLICIAL. SE LE SECUESTRA UNA MOTOCICLETA MARCA MOTOMEL, MODELO SX 150 CC..-
VILLA MARIA
CAÍDA DE MOTO
SIENDO LAS 22:50 HORAS DE ANOCHE, POR RAZONES QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, EN INTENDENTE ARINES Y RAWSON, EL SR RAMIRO MOLINA DE 20 AÑOS, DE NACIONALIDAD BOLIVIANA PIERDE EL CONTROL DE SU MOTOCICLETA MARCA MOTOMEL MODELO BLITZ CAYENDO SOBRE LA CARPETA ASFÁLTICA. EL MISMO ES TRASLADADO HASTA EL HOSPITAL PASTEUR DONDE EL MEDICO POLICIAL DE TURNO DIAGNOSTICA LESIONES DE CARÁCTER GRAVES (TRAUMATISMO DE CRANEO Y ROSTRO, FRACTURA MAXILAR IZQUIERDO, FRACTURA DE SENOS PARANASALES, SIN RIESGO DE VIDA), QUEDANDO INTERNADO EN LA U.T.I. DEL MENCIONADO NOSOCOMIO.
VILLA MARIA
DAÑO EN FLAGRANCIA
SIENDO LAS 01:45 HORAS DE HOY, PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA EN AV. HIPÓLITO IRIGOYEN AL 100 SE ENTREVISTA CON EL PROPIETARIO DE UN LOCAL COMERCIAL SITO EN ESE LUGAR, QUIEN MANIFIESTA QUE ESCUCHA UN EXPLOSIÓN Y AL SALIR OBSERVA A DOS JOVENES DAÑANDO UNAS MASETAS UBICADAS A LA ORILLA DE LA PUERTA DE DICHO LOCAL, PROCEDIENDO A METROS DEL LUGAR A LA APREHENSIÓN DE DOS MENORES DE 15 AÑOS DE EDAD, AMBOS DOMICILIADOS EN ESTA CIUDAD, LOS CUALES SON TRASLADADOS A SEDE POLICIAL POR SUPUESTOS AUTORES DEL DELITO DE DAÑO EN FLAGRANCIA, QUEDANDO A DISPOSICION DEL JUZGADO DE MENORES.
VILLA MARIA
HURTO EN FLAGRANCIA
SIENDO LA HS. 01:55 DE LA FECHA, PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA DE CORTADA SAN ROQUE Y JUJUY, PROCEDE AL TRASLADO DE DOS MENORES DE 16 Y 14 AÑOS DE EDAD RESPECTIVAMENTE, AMBOS DE ESTE MEDIO, POR SUPUESTOS AUTORES DEL DELITO DE HURTO EN FLAGRANCIA, YA QUE LOS MISMOS, MOMENTOS ANTES EN CALLE ALBERDI AL 30 (VIA PUBLICA), HABIAN SUSTRAIDO UN STEREO, DE UN UTILITARIO MARCA VW CADY DE COLOR GRIS, EL CUAL SE ENCONTRABA ESTACIONADO EN FRENTE DEL DOMICILIO DE SU PROPIETARIO, UN JOVEN DE 27 AÑOS DE EDAD, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE LO SUSTRAIDO, QUEDANDO LOS MENORES A DISPOSICION DEL JUZGADO DE MENORES.
VILLA MARIA
VIOLACION DE DOMICILIO
SIENDO LA HORA 05.50 DE HOY, ES SOLICITADA LA PRESENCIA POLICIAL EN UN DOMICILIO UBICADO EN CALLE QUINTANA AL 1900, DONDE SE ENTREVISTAN CON LA PROPIETARIA UNA MUJER DE 72 AÑOS DE EDAD, QUIEN MANIFIESTA QUE TIENE UN SUJETO EN EL PATIO. A POSTERIOR Y TRAS UN MINUCIOSO OPERATIVO CERROJO, DEL INTERIOR DE DICHO DOMICILIO SE PROCEDE A LA APREHENSIÓN DE UN JOVEN DE 18 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD EL CUAL ES TRASLADADO Y ALOJADO EN SEDE POLICIAL POR SUPUESTO AUTOR DEL DELITO DE VIOLACION DE DOMICILIO A DISPOSICIÓN DE LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN DE TURNO.-
VILLA MARIA
ACCIDENTE DE TRANSITO
SIENDO LAS 17:45 HORAS DE LA VISPERA, POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, EN CALLE ALFONSINA STORNI Y AV. LIBERTADOR COLISIONARON UN AUTOMÓVIL MARCA PEUGEOT 206, DE COLOR GRIS, CONDUCIDO POR LA SRA. BELTRANDO MARIA DE 38 AÑOS, QUIEN IBA ACOMPAÑADA POR SU HIJA DE 2 AÑOS, Y UNA MOTOCICLETA MARCA MONDIAL 110 CC, DE COLOR NEGRO, GUIADA POR EL SR. ALVAREZ ARIEL DE 18 AÑOS, TODOS DOMICILIADOS NE ETSA CIUDAD. COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO, EL JOVEN MOTOCICLISTA ES TRASLADADO HACIA EL HOSPITAL PASTEUR DONDE EL MEDICO POLICIAL DE TURNO DIAGNOSTICA LESIONES DE CARACTR LEVES.-
VILLA MARIA
APREHENSIÓN POR DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD
SIENDO LAS 20:45 HORAS DE LA VISPERA, PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA DE CALLE MARCOS JUÁREZ AL 500 PROCEDE A LA APREHENSIÓN DE UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO DE 34 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD, POR SUPUESTO AUTOR DEL DELITO DE DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD, YA QUE HABIA EL MISMO NO ACATO LA VOZ DE ALTO CUANDO INTENTO SER CONTROLADO POR PERONAL POLICIAL. SE LE SECUESTRA UNA MOTOCICLETA MARCA MOTOMEL, MODELO SX 150 CC..-
VILLA MARIA
CAÍDA DE MOTO
SIENDO LAS 22:50 HORAS DE ANOCHE, POR RAZONES QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, EN INTENDENTE ARINES Y RAWSON, EL SR RAMIRO MOLINA DE 20 AÑOS, DE NACIONALIDAD BOLIVIANA PIERDE EL CONTROL DE SU MOTOCICLETA MARCA MOTOMEL MODELO BLITZ CAYENDO SOBRE LA CARPETA ASFÁLTICA. EL MISMO ES TRASLADADO HASTA EL HOSPITAL PASTEUR DONDE EL MEDICO POLICIAL DE TURNO DIAGNOSTICA LESIONES DE CARÁCTER GRAVES (TRAUMATISMO DE CRANEO Y ROSTRO, FRACTURA MAXILAR IZQUIERDO, FRACTURA DE SENOS PARANASALES, SIN RIESGO DE VIDA), QUEDANDO INTERNADO EN LA U.T.I. DEL MENCIONADO NOSOCOMIO.
VILLA MARIA
DAÑO EN FLAGRANCIA
SIENDO LAS 01:45 HORAS DE HOY, PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA EN AV. HIPÓLITO IRIGOYEN AL 100 SE ENTREVISTA CON EL PROPIETARIO DE UN LOCAL COMERCIAL SITO EN ESE LUGAR, QUIEN MANIFIESTA QUE ESCUCHA UN EXPLOSIÓN Y AL SALIR OBSERVA A DOS JOVENES DAÑANDO UNAS MASETAS UBICADAS A LA ORILLA DE LA PUERTA DE DICHO LOCAL, PROCEDIENDO A METROS DEL LUGAR A LA APREHENSIÓN DE DOS MENORES DE 15 AÑOS DE EDAD, AMBOS DOMICILIADOS EN ESTA CIUDAD, LOS CUALES SON TRASLADADOS A SEDE POLICIAL POR SUPUESTOS AUTORES DEL DELITO DE DAÑO EN FLAGRANCIA, QUEDANDO A DISPOSICION DEL JUZGADO DE MENORES.
VILLA MARIA
HURTO EN FLAGRANCIA
SIENDO LA HS. 01:55 DE LA FECHA, PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA DE CORTADA SAN ROQUE Y JUJUY, PROCEDE AL TRASLADO DE DOS MENORES DE 16 Y 14 AÑOS DE EDAD RESPECTIVAMENTE, AMBOS DE ESTE MEDIO, POR SUPUESTOS AUTORES DEL DELITO DE HURTO EN FLAGRANCIA, YA QUE LOS MISMOS, MOMENTOS ANTES EN CALLE ALBERDI AL 30 (VIA PUBLICA), HABIAN SUSTRAIDO UN STEREO, DE UN UTILITARIO MARCA VW CADY DE COLOR GRIS, EL CUAL SE ENCONTRABA ESTACIONADO EN FRENTE DEL DOMICILIO DE SU PROPIETARIO, UN JOVEN DE 27 AÑOS DE EDAD, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE LO SUSTRAIDO, QUEDANDO LOS MENORES A DISPOSICION DEL JUZGADO DE MENORES.
VILLA MARIA
VIOLACION DE DOMICILIO
SIENDO LA HORA 05.50 DE HOY, ES SOLICITADA LA PRESENCIA POLICIAL EN UN DOMICILIO UBICADO EN CALLE QUINTANA AL 1900, DONDE SE ENTREVISTAN CON LA PROPIETARIA UNA MUJER DE 72 AÑOS DE EDAD, QUIEN MANIFIESTA QUE TIENE UN SUJETO EN EL PATIO. A POSTERIOR Y TRAS UN MINUCIOSO OPERATIVO CERROJO, DEL INTERIOR DE DICHO DOMICILIO SE PROCEDE A LA APREHENSIÓN DE UN JOVEN DE 18 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD EL CUAL ES TRASLADADO Y ALOJADO EN SEDE POLICIAL POR SUPUESTO AUTOR DEL DELITO DE VIOLACION DE DOMICILIO A DISPOSICIÓN DE LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN DE TURNO.-
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