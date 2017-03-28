Nuevas vacunas del calendario disponibles en Dean Funes

SECRETARIA DE GOBIERNO
DESDE LA SUBSECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL SE RECUERDA A LA POBLACION LA NUEVA INCORPORACION DE VACUNAS AL CALENDARIO NACIONAL DE VACUNACION.
LAS MISMAS SON:
* VACUNA ANTIMENINGOCOCCICA (MENVEO) LA CUAL SE DEBE ADMINISTRAR A BEBÉS NACIDOS A PARTIR DE OCTUBRE DEL 2016 A LOS 3 MESES PRIMERA DOSIS, SIGUIENDO EL ESQUEMA CON 2° DOSIS A LOS 5 MESES Y REFUERZO A LOS 15 MESES.
EN NIÑOS DE 11 AÑOS NACIDOS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2006, QUIENES RECIBIRAN UNA UNICA DOSIS.
*VACUNA VPH EN NIÑOS NACIDOS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2006. SIENDO DOS DOSIS CON UN INTERVALO DE 6 MESES ENTRE LA PRIMERA Y LA SEGUNDA.
ESTAS VACUNAS MÁS EL RESTO DEL CALENDARIO OFICIAL SE LAS PUEDEN COLOCAR EN LOS DIFERENTES VACUNATORIOS DE LA MUNICIPALIDAD UBICADOS EN:
*DISPENSARIO JOSE HERNANDEZ DE 7 A 13 HS
*DISPENSARIO KM 2 DE 7 A 13 HS
*DISPENSARIO LOS ALGARROBOS DE 7 A 13 HS
*DISPENSARIO MOREYRA ROSS DE 7 A 13 HS
*DISPENSARIO LA FERIA DE 7 A 13 HS
*UNIDAD EJECUTORA DE SALUD DE 7 A 13 HS
*CIC - HORARIO EXTENDIDO DE 7 A 16 HS
DESDE LA SUBSECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL SE RECUERDA A LA POBLACION LA NUEVA INCORPORACION DE VACUNAS AL CALENDARIO NACIONAL DE VACUNACION.
LAS MISMAS SON:
* VACUNA ANTIMENINGOCOCCICA (MENVEO) LA CUAL SE DEBE ADMINISTRAR A BEBÉS NACIDOS A PARTIR DE OCTUBRE DEL 2016 A LOS 3 MESES PRIMERA DOSIS, SIGUIENDO EL ESQUEMA CON 2° DOSIS A LOS 5 MESES Y REFUERZO A LOS 15 MESES.
EN NIÑOS DE 11 AÑOS NACIDOS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2006, QUIENES RECIBIRAN UNA UNICA DOSIS.
*VACUNA VPH EN NIÑOS NACIDOS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2006. SIENDO DOS DOSIS CON UN INTERVALO DE 6 MESES ENTRE LA PRIMERA Y LA SEGUNDA.
ESTAS VACUNAS MÁS EL RESTO DEL CALENDARIO OFICIAL SE LAS PUEDEN COLOCAR EN LOS DIFERENTES VACUNATORIOS DE LA MUNICIPALIDAD UBICADOS EN:
*DISPENSARIO JOSE HERNANDEZ DE 7 A 13 HS
*DISPENSARIO KM 2 DE 7 A 13 HS
*DISPENSARIO LOS ALGARROBOS DE 7 A 13 HS
*DISPENSARIO MOREYRA ROSS DE 7 A 13 HS
*DISPENSARIO LA FERIA DE 7 A 13 HS
*UNIDAD EJECUTORA DE SALUD DE 7 A 13 HS
*CIC - HORARIO EXTENDIDO DE 7 A 16 HS
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