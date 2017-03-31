Atención!!! Sigue alerta por tormentas

ALERTA METEOROLOGICO N° 7 (15:30 HOA)
|ESTE DE CATAMARCA. OESTE DE CHACO. CENTRO Y NORTE DE CÓRDOBA. OESTE DE FORMOSA. CENTRO Y ESTE DE JUJUY. ESTE DE LA RIOJA. CENTRO Y ESTE DE SALTA. SAN LUIS. SANTIAGO DEL ESTERO. TUCUMÁN.
LLUVIAS Y TORMENTAS INTENSAS
|ÁREAS DE LLUVIAS Y TORMENTAS AFECTAN AL NORTE DEL ÁREA DE COBERTURA. SE ESPERA QUE LAS MISMAS SE PUEDAN EXTENDER AL RESTO DEL ÁREA DURANTE LA MADRUGADA DEL SÁBADO, PUDIENDO SER ALGUNAS LOCALMENTE INTENSAS, ESTANDO ACOMPAÑADAS DE ABUNDANTE CAÍDA DE AGUA, FUERTE ACTIVIDAD ELÉCTRICA, RÁFAGAS INTENSAS Y OCASIONAL CAÍDA DE GRANIZO.
ESTAS CONDICIONES PERSISTIRÁN AL MENOS HASTA EL DOMINGO 2 CON MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS.
SAN LUIS Y EL SUR DE CÓRDOBA, PASAN A FORMAR PARTE DE UN NUEVO AVISO DE ALERTA POR TORMENTAS FUERTES.
Buenos Aires, Viernes 31 de Marzo de 2017
ESTE INFORME SE ACTUALIZARA A LAS 21:30 HORAS
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada