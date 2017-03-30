jueves, 30 de marzo de 2017

Aletas meteorológicas. Posible caída de granizo

ALERTA METEOROLOGICO N° 2 (09:30 HOA)

CENTRO Y NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. SUDESTE, CENTRO Y NORTE DE CÓRDOBA. CENTRO Y SUR DE SANTA FE.

LLUVIAS Y TORMENTAS INTENSAS

ÁREAS DE LLUVIAS Y TORMENTAS AFECTAN LA REGION, SE ESPERA QUE LA MISMAS PUEDAN SER LOCALMENTE INTENSAS Y ESTAR ACOMPAÑADAS DE ABUNDANTE CAÍDA DE AGUA, FUERTE ACTIVIDAD ELÉCTRICA Y CAÍDA DE GRANIZO. ESTAS CONDICIONES PERSISTIRÁN AL MENOS HASTA LA MAÑANA DEL DIA VIERNES 31 CON MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS.

SE DETERMINA CESE DE ALERTA PARA SUDOESTE DE BUENOS AIRES, SUDOESTE DE CORDOBA Y NORESTE DE LA PAMPA.
Buenos Aires, Jueves 30 de Marzo de 2017

ESTE INFORME SE ACTUALIZARA A LAS 15:30 HORAS 

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