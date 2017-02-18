sábado, 18 de febrero de 2017

Tormentas fuertes y severas para el este de Córdoba

ALERTA METEOROLOGICO N° 3 (07:30 HOA)

NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. ESTE DE CÓRDOBA. ENTRE RÍOS. CENTRO Y SUR DE SANTA FE.

TORMENTAS FUERTES O SEVERAS

SOBRE EL AREA DE COBERTURA CONTINUAN REGISTRÁDOSE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS, ALGUNAS DE ÉSTAS PUEDEN ALCANZAR INTENSIDAD FUERTE O SEVERA, PROVOCANCO ABUNDANTE CAÍDA DE AGUA EN CORTOS PERÍODOS, ÍNTENSAS RAFAGAS, FUERTE ACTIVIDAD ELÉCTRICA Y CAÍDA DE GRANIZO.

ÉSTAS CONDICIONES CON MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS SE MANTENDRÁN AL MENOS HASTA LA TARDE DE HOY SABADO 18.

SE DETERMINA EL CESE DE ALERTA PARA EL SUDESTE, CENTRO-ESTE Y NORESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, RÍO DE LA PLATA, CENTRO Y OESTE DE CORDOBA, NORTE DE SAN LUIS.



Buenos Aires, sábado 18 de febrero de 2017

ESTE INFORME SE ACTUALIZARA A LAS 13:30 HORAS 

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