Tormentas fuertes y severas para el este de Córdoba

|SOBRE EL AREA DE COBERTURA CONTINUAN REGISTRÁDOSE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS, ALGUNAS DE ÉSTAS PUEDEN ALCANZAR INTENSIDAD FUERTE O SEVERA, PROVOCANCO ABUNDANTE CAÍDA DE AGUA EN CORTOS PERÍODOS, ÍNTENSAS RAFAGAS, FUERTE ACTIVIDAD ELÉCTRICA Y CAÍDA DE GRANIZO.
ÉSTAS CONDICIONES CON MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS SE MANTENDRÁN AL MENOS HASTA LA TARDE DE HOY SABADO 18.
SE DETERMINA EL CESE DE ALERTA PARA EL SUDESTE, CENTRO-ESTE Y NORESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, RÍO DE LA PLATA, CENTRO Y OESTE DE CORDOBA, NORTE DE SAN LUIS.
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