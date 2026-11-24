El Rally Cordobés programó una carrera impactante. El Gran Premio Ciudad de Córdoba.
La última fecha el campeonato de Rally Cordobés, a disputarse los días 27, 28 y 29 de noviembre próximos, tendrá características mundialistas. La prueba, que recorrerá caminos que fueron utilizados en numerosas oportunidades por el rally mundial, cerrará una exitosa temporada de un certamen que es considerado como el más importante del país.
Con sede en la ciudad de Córdoba, hecho que solo registra tres antecedentes y el último se remonta a la temporada 2002, circulará por emblemáticos sectores como Tanti, Santa María de Punilla, Saldán, Salsipuesdes, El Manzano, La Pampa, etc.
Los principales referentes involucrados en la competencia estuvieron reunidos en la Municipalidad de la capital provincial para ultimar detalles relacionados a la organización y seguridad de la carrera.
Participaron representantes de Ministerios de Seguridad, COSEDEPRO, Policía, ETAC, Ente Metropolitano, Agencia Córdoba Deportes e intendentes de Saldán, Tanti, La Pampa, Santa María de Punilla, El Manzano y directivos de Rally Cordobés.
Una esperada noticia para los aficionados al rally y un ineludible aporte a las economías regionales generados por la categoría.
La última fecha el campeonato de Rally Cordobés, a disputarse los días 27, 28 y 29 de noviembre próximos, tendrá características mundialistas. La prueba, que recorrerá caminos que fueron utilizados en numerosas oportunidades por el rally mundial, cerrará una exitosa temporada de un certamen que es considerado como el más importante del país.
Con sede en la ciudad de Córdoba, hecho que solo registra tres antecedentes y el último se remonta a la temporada 2002, circulará por emblemáticos sectores como Tanti, Santa María de Punilla, Saldán, Salsipuesdes, El Manzano, La Pampa, etc.
Los principales referentes involucrados en la competencia estuvieron reunidos en la Municipalidad de la capital provincial para ultimar detalles relacionados a la organización y seguridad de la carrera.
Participaron representantes de Ministerios de Seguridad, COSEDEPRO, Policía, ETAC, Ente Metropolitano, Agencia Córdoba Deportes e intendentes de Saldán, Tanti, La Pampa, Santa María de Punilla, El Manzano y directivos de Rally Cordobés.
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