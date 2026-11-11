La Fiscalía de Cosquín investiga la muerte de una mamá y su hijo de 6 años ahogados en Santa María de Punilla

La Fiscalía de Instrucción de Cosquín investiga el hallazgo de los cuerpos sin vida de una mujer de 39 años, y de su hijo de 6, oriundos de Roldán, provincia de Santa Fe, en el rio de la zona del balneario La Pasarella, barrio Villa Caeiro en Santa María de Punilla. Noelía Rocío Sanchez y Benicio Sanchez había llegado desde a las sierras cordobesas a pasar unos días en casa de familiares. El cuerpo de Rocío fue entrado el viernes 6 de noviembre a las 15, 30 horas, y el de Benicio el 7 de noviembre a las 9,30 de la mañana, tras una intensa búsqueda realizada por personal de la Policía Provincial. Rocío, según el informe preliminar de autopsia ya realizado, falleció por asfixia por inmersión. Se espera el resultado de la autopsia sobre el cuerpo del menor.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario