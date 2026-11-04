Cordobeses en Alerta en octubre: mayor alcance y prevención en Córdoba

Con presencia en 234 barrios de la ciudad de Córdoba y más de 194.306 vecinos adheridos, Cordobeses en Alerta consolida su alcance territorial.
En octubre, el programa logró prevenir 9.078 situaciones de riesgo y concretar 223 detenciones. Además, se secuestraron 128 vehículos, 40 armas y se registraron 82 procedimientos vinculados con estupefacientes. También se recuperaron 465 elementos relacionados con distintos hechos y se brindó asistencia médica y doméstica en 59 situaciones.
La Provincia sostiene el crecimiento del programa con acciones territoriales, capacitaciones y nuevas instancias de adhesión, que permiten acercar esta herramienta a más sectores de la comunidad y fortalecer el trabajo conjunto entre el Estado y los vecinos.
A través de un canal de comunicación directo y confidencial, disponible las 24 horas, los ciudadanos pueden reportar situaciones sospechosas, emergencias y hechos delictivos para facilitar una respuesta oportuna de las fuerzas de seguridad.
Prevención en los barrios
Uno de los procedimientos tuvo lugar en el barrio Alejandro Centeno, en la intersección entre La Cordillera y El Gaucho, donde personal policial realizó el control de un hombre que simulaba trabajar como repartidor.
Durante la intervención, encontraron entre sus prendas dos inhibidores de alarmas, un martillo, un destornillador y una ganzúa. El hombre, de 24 años, fue aprehendido y se procedió al secuestro de su motocicleta y de los elementos encontrados.
En barrio El Mirador, personal policial intervino en la intersección entre Bancalari y Corrientes, donde observó a un hombre que ingresaba a un sumidero para sustraer cables.
Ante esta situación, los efectivos procedieron a su aprehensión, junto con el secuestro de tres metros de cables y distintas armas blancas que el sujeto llevaba consigo.
En barrio Parque Latino, en tanto, un procedimiento se inició a partir del aviso de un vecino, quien advirtió que un hombre había roto la ventana y forzaba la puerta de un comercio con una barreta.
Al llegar al lugar, el personal policial detuvo al hombre, de 32 años, y secuestró los elementos que llevaba consigo. Además, constató que había provocado daños en un vehículo de la zona.
Por último, durante la madrugada, vecinos de barrio Alto Verde alertaron sobre cuatro jóvenes que trepaban las rejas de una vivienda. A partir del aviso, personal policial llegó hasta la intersección de Mercedes de San Martín y Felipe de Albornoz, donde detuvo a los adolescentes, de 14 y 15 años.
En el procedimiento, también se secuestró un gato mecánico, que habrían utilizado para forzar los barrotes de una ventana.
Más espacios para la prevención y el cuidado
En paralelo a las intervenciones diarias, el programa profundizó su estrategia de formación y cercanía con la comunidad.
En octubre, Cordobeses en Alerta amplió su alcance al ámbito deportivo con la puesta en marcha de Clubes Protegidos por Cordobeses en Alerta, una iniciativa que llegará a más de 40 instituciones afiliadas a la Liga Cordobesa de Fútbol.
La propuesta contempla capacitaciones para deportistas, dirigentes y familias sobre el uso de la herramienta como recurso de prevención y cuidado, tanto dentro de los establecimientos como fuera de ellos. Además, se firmó un convenio para fortalecer los controles y la certificación de antecedentes penales de las personas que trabajan en las instituciones deportivas como parte de las medidas de prevención y protección.
Estas acciones se suman al trabajo que el programa desarrolla en los barrios y en el ámbito educativo, a través del programa Escuelas Protegidas por Cordobeses en Alerta, con el objetivo de acercar herramientas de prevención a estudiantes, docentes, directivos y familias.
La expansión de Cordobeses en Alerta refleja una política de prevención que promueve el trabajo conjunto entre el Estado y la comunidad, amplía los espacios de participación y fortalece los canales de comunicación para construir entornos más seguros.
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