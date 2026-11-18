Comenzó la 17ª edición del Festival Internacional de Jazz de Córdoba, una propuesta que reúne a reconocidos músicos y agrupaciones de la escena local, nacional e internacional en cinco jornadas de música.
Organizado por el Gobierno de Córdoba, a través de la Agencia Córdoba Cultura, el festival se desarrolla hasta el 22 de noviembre en el Teatro del Libertador San Martín, el Teatro Real, el Centro Cultural Córdoba y el Paseo del Buen Pastor, con una programación que recorre diferentes estilos y expresiones del género.
Una apertura con artistas locales e internacionales
La apertura tuvo lugar en el Teatro del Libertador San Martín. El encargado de iniciar el encuentro fue el pianista, compositor y arreglador cordobés Bruno Cravero, quien ofreció un concierto en formato de piano solo.
Con una trayectoria consolidada en la escena musical local y nacional, Cravero ha participado en diversos proyectos discográficos y presentaciones junto a destacados artistas y agrupaciones. Además, desarrolla una labor como productor, arreglador y docente.
A continuación, se presentó la guitarrista y compositora italiana Eleonora Strino, quien llegó a Córdoba al frente de su trío, integrado por Giulio Corini en bajo y Zeno De Rossi en batería.
Considerada una de las figuras emergentes del jazz europeo, Strino ha participado en importantes teatros y festivales internacionales y compartido escenarios con referentes del género. Su presentación contó con el apoyo del Instituto Italiano de Cultura de Córdoba.
Una programación con proyección internacional
La 17ª edición cuenta con la participación de músicos y agrupaciones provenientes de Italia, Suiza, Polonia, Portugal, España y Brasil, además de destacadas figuras de la escena jazzística cordobesa y nacional.
Entre las presencias internacionales se destacan la cantante y compositora portuguesa Maria João y la artista española Violeta Veinte, quienes forman parte de una programación que propone el intercambio entre distintas tradiciones y corrientes musicales.
A lo largo de sus cinco jornadas, el Festival Internacional de Jazz de Córdoba reafirma su lugar en la agenda cultural de la provincia y promueve el encuentro entre artistas de diferentes procedencias, acercando propuestas musicales de calidad a toda la comunidad.
Todas las actividades son con entrada libre y gratuita.
https://prensa.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2026/11/FESTIVAL-CORDOBA-JAZZ-PROGRAMACION-2026.pdf
Organizado por el Gobierno de Córdoba, a través de la Agencia Córdoba Cultura, el festival se desarrolla hasta el 22 de noviembre en el Teatro del Libertador San Martín, el Teatro Real, el Centro Cultural Córdoba y el Paseo del Buen Pastor, con una programación que recorre diferentes estilos y expresiones del género.
Una apertura con artistas locales e internacionales
La apertura tuvo lugar en el Teatro del Libertador San Martín. El encargado de iniciar el encuentro fue el pianista, compositor y arreglador cordobés Bruno Cravero, quien ofreció un concierto en formato de piano solo.
Con una trayectoria consolidada en la escena musical local y nacional, Cravero ha participado en diversos proyectos discográficos y presentaciones junto a destacados artistas y agrupaciones. Además, desarrolla una labor como productor, arreglador y docente.
A continuación, se presentó la guitarrista y compositora italiana Eleonora Strino, quien llegó a Córdoba al frente de su trío, integrado por Giulio Corini en bajo y Zeno De Rossi en batería.
Considerada una de las figuras emergentes del jazz europeo, Strino ha participado en importantes teatros y festivales internacionales y compartido escenarios con referentes del género. Su presentación contó con el apoyo del Instituto Italiano de Cultura de Córdoba.
Una programación con proyección internacional
La 17ª edición cuenta con la participación de músicos y agrupaciones provenientes de Italia, Suiza, Polonia, Portugal, España y Brasil, además de destacadas figuras de la escena jazzística cordobesa y nacional.
Entre las presencias internacionales se destacan la cantante y compositora portuguesa Maria João y la artista española Violeta Veinte, quienes forman parte de una programación que propone el intercambio entre distintas tradiciones y corrientes musicales.
A lo largo de sus cinco jornadas, el Festival Internacional de Jazz de Córdoba reafirma su lugar en la agenda cultural de la provincia y promueve el encuentro entre artistas de diferentes procedencias, acercando propuestas musicales de calidad a toda la comunidad.
Todas las actividades son con entrada libre y gratuita.
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