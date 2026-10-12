Talleres recibe a Independiente en el Kempes en una nueva jornada de alto nivel

Después del duelo entre Instituto y Boca, el estadio Mario Alberto Kempes se alista para albergar un nuevo compromiso de gran relevancia este domingo, desde las 21.30, cuando Talleres reciba a Independiente por el Torneo Clausura, en un partido clave.
La realización de partidos de gran convocatoria en un lapso menor de 48 horas pone en valor el trabajo constante de planificación, mantenimiento y puesta a punto del escenario deportivo cordobés.
Tras albergar diversos eventos de magnitud, como el reciente encuentro de la Selección Argentina ante Bolivia el pasado 30 de septiembre, el estadio mundialista demuestra una vez más su infraestructura y solvencia para recibir a equipos de máxima convocatoria de manera segura.
El campo de juego se encuentra en excelentes condiciones para afrontar esta intensa seguidilla, respaldado por una agenda que reafirma la capacidad logística de la Provincia para organizar eventos deportivos de alcance nacional.
Además, para quienes asistan al encuentro de este domingo, ya se encuentra disponible la preventa de lugares en el Estadio Parking, pudiendo adquirir la estadía de forma digital a través de la plataforma oficial de Caminos de las Sierras.
El balance del reciente encuentro de Instituto
Previamente, el escenario provincial fue epicentro el viernes del vibrante empate 2-2 entre Instituto y Boca Juniors por la duodécima fecha del Torneo Clausura, un encuentro disputado ante un gran marco de público con la presencia de ambas parcialidades en las tribunas.
Con este resultado, el conjunto albirrojo alcanzó las 26 unidades para mantenerse en lo más alto de la Zona A, consolidándose en la pelea de la recta final rumbo a los playoffs y en la tabla anual con vistas a las copas internacionales.
La realización de partidos de gran convocatoria en un lapso menor de 48 horas pone en valor el trabajo constante de planificación, mantenimiento y puesta a punto del escenario deportivo cordobés.
Tras albergar diversos eventos de magnitud, como el reciente encuentro de la Selección Argentina ante Bolivia el pasado 30 de septiembre, el estadio mundialista demuestra una vez más su infraestructura y solvencia para recibir a equipos de máxima convocatoria de manera segura.
El campo de juego se encuentra en excelentes condiciones para afrontar esta intensa seguidilla, respaldado por una agenda que reafirma la capacidad logística de la Provincia para organizar eventos deportivos de alcance nacional.
Además, para quienes asistan al encuentro de este domingo, ya se encuentra disponible la preventa de lugares en el Estadio Parking, pudiendo adquirir la estadía de forma digital a través de la plataforma oficial de Caminos de las Sierras.
El balance del reciente encuentro de Instituto
Previamente, el escenario provincial fue epicentro el viernes del vibrante empate 2-2 entre Instituto y Boca Juniors por la duodécima fecha del Torneo Clausura, un encuentro disputado ante un gran marco de público con la presencia de ambas parcialidades en las tribunas.
Con este resultado, el conjunto albirrojo alcanzó las 26 unidades para mantenerse en lo más alto de la Zona A, consolidándose en la pelea de la recta final rumbo a los playoffs y en la tabla anual con vistas a las copas internacionales.
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