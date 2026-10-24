Prevén tormentas fuertes, con ocasional actividad severa, en distintos sectores de Córdoba

El Sistema Integrado Provincial de Alertas (SIPA) informó que se prevé el desarrollo de tormentas y precipitaciones en distintos sectores de Córdoba, algunas localmente fuertes y ocasionalmente severas, debido a la persistencia de aire húmedo e inestable.
Según el informe elaborado por el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba (OHMC) para la Dirección de Gestión de Riesgos, los fenómenos podrían afectar sectores del centro y norte provincial, las zonas serranas y también áreas del sur.
El reporte, emitido a las 20 de este viernes, tiene validez desde las 22 horas de hoy viernes hasta las 14 del sábado 24.
Durante ese período podrían registrarse abundantes precipitaciones en cortos lapsos, ráfagas intensas, caída de granizo mediano y actividad eléctrica.
Estas condiciones podrían provocar disminución de la visibilidad, calzadas resbaladizas y crecidas repentinas de ríos y arroyos.
Ante este panorama, se recomienda extremar las precauciones al circular, evitar el cruce de vados y cauces crecidos y mantenerse informado a través de los canales oficiales.
El organismo señaló que la inestabilidad persistiría durante los próximos días, por lo que los informes se actualizarán periódicamente. Asimismo, aclaró que este reporte constituye información complementaria y no reemplaza las alertas meteorológicas oficiales.
Según el informe elaborado por el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba (OHMC) para la Dirección de Gestión de Riesgos, los fenómenos podrían afectar sectores del centro y norte provincial, las zonas serranas y también áreas del sur.
El reporte, emitido a las 20 de este viernes, tiene validez desde las 22 horas de hoy viernes hasta las 14 del sábado 24.
Durante ese período podrían registrarse abundantes precipitaciones en cortos lapsos, ráfagas intensas, caída de granizo mediano y actividad eléctrica.
Estas condiciones podrían provocar disminución de la visibilidad, calzadas resbaladizas y crecidas repentinas de ríos y arroyos.
Ante este panorama, se recomienda extremar las precauciones al circular, evitar el cruce de vados y cauces crecidos y mantenerse informado a través de los canales oficiales.
El organismo señaló que la inestabilidad persistiría durante los próximos días, por lo que los informes se actualizarán periódicamente. Asimismo, aclaró que este reporte constituye información complementaria y no reemplaza las alertas meteorológicas oficiales.
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