FPA secuestró tussi, mdma, cocaína, marihuana y arma de fuego en Villa Carlos Paz y Malagueño. Dos detenidos

Tras múltiples llamadas al Centro de Denuncias Anónimas (0800-888-8080), efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron dos allanamientos, detuvieron a dos narcomenudistas de 28 años y secuestraron diversos estupefacientes en las ciudades de Villa Carlos Paz y Malagueño.
Los dos allanamientos, dirigidos por el Ministerio Público Fiscal, fueron efectuados en los barrios San Nicolás y José Muñoz, de las ciudades de Malagueño y Villa Carlos Paz respectivamente.
Durante los registros en las moradas, los investigadores incautaron 156 dosis de marihuana y 20 de cocaína, una pistola, una réplica de arma de fuego, seis cartuchos, una motocicleta, un automóvil, $536.330, tussi, MDMA y dimetoximetilanfetamina.
Según lo establecido en la investigación, la comercialización se efectuaba en los domicilios y mediante la modalidad delivery. Además, los clientes se incrementaban los fines de semana, en las previas de las fiestas electrónicas que se desarrollan en las ciudades de los departamentos Punilla y Santa María.
La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de Villa Carlos Paz supervisó los procedimientos y dispuso la detención de los investigados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.° 23.737.
Los dos allanamientos, dirigidos por el Ministerio Público Fiscal, fueron efectuados en los barrios San Nicolás y José Muñoz, de las ciudades de Malagueño y Villa Carlos Paz respectivamente.
Durante los registros en las moradas, los investigadores incautaron 156 dosis de marihuana y 20 de cocaína, una pistola, una réplica de arma de fuego, seis cartuchos, una motocicleta, un automóvil, $536.330, tussi, MDMA y dimetoximetilanfetamina.
Según lo establecido en la investigación, la comercialización se efectuaba en los domicilios y mediante la modalidad delivery. Además, los clientes se incrementaban los fines de semana, en las previas de las fiestas electrónicas que se desarrollan en las ciudades de los departamentos Punilla y Santa María.
La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de Villa Carlos Paz supervisó los procedimientos y dispuso la detención de los investigados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.° 23.737.
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