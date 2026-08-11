Policiales de la Departamental Tulumba

Un aprehendido por violencia familiar y amenazas calificada en San Jose de la Dormida
Personal policial fue comisionado a un domicilio ubicado en Paraje Guayascate , tras tomar conocimiento de un hecho de Violencia Familiar.
El masculino mayor de edad, se encontraba agresivo , manipulando una arma de fuego (escopeta) .Por lo que se procede a la aprehensión del mismo y secuestro del arma.
Se labran actuaciones por Violencia Familiar y amenazas calificadas, con intervención de la Fiscalía de Instrucción de turno.
Un aprehendido por resistencia a la autoridad
En la localidad de San José de la Dormida, personal policial que se encontraba de servicio adicional en el evento del boliche morena.
Procediendo a la aprehensión de un masculino mayor de edad quien se encontraba agresivo de forma violenta
A posterior es reducido y trasladado a sede policial, quedando a disposición del magistrado interviniente.
Personal policial fue comisionado a un domicilio ubicado en Paraje Guayascate , tras tomar conocimiento de un hecho de Violencia Familiar.
El masculino mayor de edad, se encontraba agresivo , manipulando una arma de fuego (escopeta) .Por lo que se procede a la aprehensión del mismo y secuestro del arma.
Se labran actuaciones por Violencia Familiar y amenazas calificadas, con intervención de la Fiscalía de Instrucción de turno.
Un aprehendido por resistencia a la autoridad
En la localidad de San José de la Dormida, personal policial que se encontraba de servicio adicional en el evento del boliche morena.
Procediendo a la aprehensión de un masculino mayor de edad quien se encontraba agresivo de forma violenta
A posterior es reducido y trasladado a sede policial, quedando a disposición del magistrado interviniente.
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