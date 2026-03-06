Policiales de la Departamental Totoral

ACCIDENTE DE TRÁNSITO CON LESIONADOS
En horas de la noche, Personal policial se constituye sobre Ruta Nº 9 Km Nº 744, donde se constata un accidente de tránsito protagonizado por un vehículo marca Fiat, modelo Siena, el cual era conducido por un masculino mayor de edad, acompañado por otras cuatro personas. El rodado circulaba en sentido Sur–Norte y, por causas que se tratan de establecer, al realizar una maniobra de sobrepaso se destalona la rueda trasera derecha, lo que provoca la pérdida de control del vehículo, quedando recostado sobre su lateral izquierdo con el frente orientado hacia el punto cardinal Sur. SE hizo presente servicio de emergencias local, trasladando hacia el Hospital Vicente Agüero de Jesús María a cuatro de los ocupantes del vehículo, quienes presentaban traumatismos varios, a los fines de una mejor valoración médica. En el día de la fecha se informó que todos los asistidos fueron dados de alta médica.
