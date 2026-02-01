Tragedia laboral en Villa Concepción del Tío: un camionero murió al ser arrollado por su propio vehículo

El fatal episodio ocurrió en un depósito de maquinaria agrícola. La víctima, de 33 años, habría descendido de la unidad para verificar un desperfecto mecánico.
Un grave accidente laboral se registró en horas de la mañana de este viernes en la localidad de Villa Concepción del Tío, donde un hombre perdió la vida mientras realizaba tareas vinculadas al transporte en un predio del sector agroindustrial.
Según se informó, un servicio de emergencias fue comisionado a un establecimiento ubicado sobre calle Entre Ríos al 675, donde funciona un depósito de maquinaria agrícola. Al arribar al lugar, el personal médico constató el deceso de un hombre de 33 años.
De acuerdo con las primeras averiguaciones, la víctima era el conductor de un camión con batea, marca Mercedes Benz, y por causas que aún se intentan establecer, al descender de la unidad para revisar un desperfecto mecánico fue embestido por el mismo rodado.
En el procedimiento tomó intervención la Fiscalía de Feria de la ciudad de Las Varillas, a cargo de la doctora María C. Dupraz, que dispuso las medidas correspondientes para el esclarecimiento del hecho.
Un grave accidente laboral se registró en horas de la mañana de este viernes en la localidad de Villa Concepción del Tío, donde un hombre perdió la vida mientras realizaba tareas vinculadas al transporte en un predio del sector agroindustrial.
Según se informó, un servicio de emergencias fue comisionado a un establecimiento ubicado sobre calle Entre Ríos al 675, donde funciona un depósito de maquinaria agrícola. Al arribar al lugar, el personal médico constató el deceso de un hombre de 33 años.
De acuerdo con las primeras averiguaciones, la víctima era el conductor de un camión con batea, marca Mercedes Benz, y por causas que aún se intentan establecer, al descender de la unidad para revisar un desperfecto mecánico fue embestido por el mismo rodado.
En el procedimiento tomó intervención la Fiscalía de Feria de la ciudad de Las Varillas, a cargo de la doctora María C. Dupraz, que dispuso las medidas correspondientes para el esclarecimiento del hecho.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario