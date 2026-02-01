domingo, 1 de febrero de 2026

Recomendaciones para evitar un golpe de calor

El Ministerio de Salud de la Provincia brinda recomendaciones para transitar los días de altas temperaturas. El calor extremo genera pérdida de agua y de sales esenciales que afectan el buen funcionamiento del organismo; por este motivo es importante evitar un shock térmico, más conocido como golpe de calor.
Es importante prestar especial atención a embarazadas, bebés, niños, niñas y mayores de 65 años. También personas con enfermedades crónicas, respiratorias o cardíacas, como hipertensión arterial, obesidad y diabetes.
La principal medida es no exponerse al sol entre las 10 y las 16 horas, aun en días nublados, y mantener una buena hidratación, preferentemente con agua. También es recomendable ingerir frutas y verduras, evitar comidas calóricas y abundantes; vestir con ropa clara, holgada y usar gorro.
En el caso de los bebés, es fundamental amamantarlos con mayor frecuencia; y si tienen más de 6 meses, ofrecerles agua fresca y segura sin esperar que la pidan.
Cuidado de la piel y actividad física
En esta época del año, otro punto fundamental a tener en cuenta es el cuidado de la piel. En este sentido, es importante no exponerse al sol fuera de los horarios seguros y utilizar protector solar de alto espectro, y repetir la aplicación después de sumergirse al agua o periódicamente luego de colocarlo.
En el caso de niños y niñas menores de dos años, se deben extremar los cuidados, y si están al aire libre, se debe colocar protector solar total y utilizar vestimenta con protección y sombrero. En tanto, en bebés menores de seis meses, se debe evitar completamente la exposición al sol.
En relación a la actividad física, se recomienda:
Realizarla al aire libre antes de las 10 o después de las 19 horas. En caso de tener que hacerlo en otro horario, buscar espacios con sombra y buena circulación de aire.
Hidratarse con agua y/o bebidas deportivas o caseras a base de sales antes, durante y después de la realización del ejercicio o deporte.
Evitar la exposición al sol.
No comer en exceso, priorizar frutas y verduras.
Evitar el consumo de grasas, azúcares, alcohol y cafeína, ya que contribuyen a la deshidratación.
Usar vestimenta liviana, aireada y de colores claros.
Controlar la cantidad, duración e intensidad de la actividad. Es fundamental no excederse en el esfuerzo.
Síntomas de un golpe de calor
Algunos de los síntomas que pueden ocasionar un golpe de calor son: agotamiento, debilidad, pérdida de lucidez, confusión, dificultad para hablar, hipotensión, dolor de cabeza, mareos, posibles desmayos, piel caliente y seca (por el cese de la sudoración), náuseas, vómitos, diarreas, pulso acelerado y taquicardia, entre otras.
Ante la aparición de algunos de estos signos, es importante interrumpir la actividad de inmediato; evitar la exposición al sol; hidratarse y refrescar el cuerpo, sobre todo en cuello, axilas e ingle.
Siempre es recomendable llamar rápidamente al servicio de emergencia para una mejor intervención o trasladar a quien presente estos signos al centro médico más cercano.


