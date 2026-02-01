Recomendaciones para evitar un golpe de calor

El Ministerio de Salud de la Provincia brinda recomendaciones para transitar los días de altas temperaturas. El calor extremo genera pérdida de agua y de sales esenciales que afectan el buen funcionamiento del organismo; por este motivo es importante evitar un shock térmico, más conocido como golpe de calor.
Es importante prestar especial atención a embarazadas, bebés, niños, niñas y mayores de 65 años. También personas con enfermedades crónicas, respiratorias o cardíacas, como hipertensión arterial, obesidad y diabetes.
La principal medida es no exponerse al sol entre las 10 y las 16 horas, aun en días nublados, y mantener una buena hidratación, preferentemente con agua. También es recomendable ingerir frutas y verduras, evitar comidas calóricas y abundantes; vestir con ropa clara, holgada y usar gorro.
En el caso de los bebés, es fundamental amamantarlos con mayor frecuencia; y si tienen más de 6 meses, ofrecerles agua fresca y segura sin esperar que la pidan.
Cuidado de la piel y actividad física
En esta época del año, otro punto fundamental a tener en cuenta es el cuidado de la piel. En este sentido, es importante no exponerse al sol fuera de los horarios seguros y utilizar protector solar de alto espectro, y repetir la aplicación después de sumergirse al agua o periódicamente luego de colocarlo.
En el caso de niños y niñas menores de dos años, se deben extremar los cuidados, y si están al aire libre, se debe colocar protector solar total y utilizar vestimenta con protección y sombrero. En tanto, en bebés menores de seis meses, se debe evitar completamente la exposición al sol.
En relación a la actividad física, se recomienda:
• Realizarla al aire libre antes de las 10 o después de las 19 horas. En caso de tener que hacerlo en otro horario, buscar espacios con sombra y buena circulación de aire.
• Hidratarse con agua y/o bebidas deportivas o caseras a base de sales antes, durante y después de la realización del ejercicio o deporte.
• Evitar la exposición al sol.
• No comer en exceso, priorizar frutas y verduras.
• Evitar el consumo de grasas, azúcares, alcohol y cafeína, ya que contribuyen a la deshidratación.
• Usar vestimenta liviana, aireada y de colores claros.
• Controlar la cantidad, duración e intensidad de la actividad. Es fundamental no excederse en el esfuerzo.
Síntomas de un golpe de calor
Algunos de los síntomas que pueden ocasionar un golpe de calor son: agotamiento, debilidad, pérdida de lucidez, confusión, dificultad para hablar, hipotensión, dolor de cabeza, mareos, posibles desmayos, piel caliente y seca (por el cese de la sudoración), náuseas, vómitos, diarreas, pulso acelerado y taquicardia, entre otras.
Ante la aparición de algunos de estos signos, es importante interrumpir la actividad de inmediato; evitar la exposición al sol; hidratarse y refrescar el cuerpo, sobre todo en cuello, axilas e ingle.
Siempre es recomendable llamar rápidamente al servicio de emergencia para una mejor intervención o trasladar a quien presente estos signos al centro médico más cercano.
