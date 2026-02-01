Patrulla Rural detuvo a un hombre y recuperó un camión sustraído en Santa Fe

El procedimiento se realizó en la localidad de Toledo luego de ser noticiados del hecho.
Luego de un operativo en ruta nacional Nº9, km 679, a la altura de la localidad de Toledo, personal de la Patrulla Rural Centro detuvo a un hombre con el recupero de un camión que había sido sustraído en la localidad de Ybarlucea, provincia de Santa Fe.
Luego de tomar conocimiento del hecho, se montó un procedimiento, donde se logró el secuestro de un camión marca Scania G340, dos celulares y documentación. Asimismo, se detuvo en el lugar a un hombre de 59 años que conducía el rodado de gran porte.
Cabe aclarar que este vehículo había sido sustraído durante la noche en la provincia vecina cuando el conductor fue sorprendido por varios individuos que, tras reducirlo, lo dejaron en la localidad de Tortugas, Santa Fe.
Finalmente, se trasladó al aprehendido a sede policial, quedando a disposición del magistrado de turno.
Luego de un operativo en ruta nacional Nº9, km 679, a la altura de la localidad de Toledo, personal de la Patrulla Rural Centro detuvo a un hombre con el recupero de un camión que había sido sustraído en la localidad de Ybarlucea, provincia de Santa Fe.
Luego de tomar conocimiento del hecho, se montó un procedimiento, donde se logró el secuestro de un camión marca Scania G340, dos celulares y documentación. Asimismo, se detuvo en el lugar a un hombre de 59 años que conducía el rodado de gran porte.
Cabe aclarar que este vehículo había sido sustraído durante la noche en la provincia vecina cuando el conductor fue sorprendido por varios individuos que, tras reducirlo, lo dejaron en la localidad de Tortugas, Santa Fe.
Finalmente, se trasladó al aprehendido a sede policial, quedando a disposición del magistrado de turno.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario