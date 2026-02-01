43 municipios de la provincia ponen sus datos al servicio de la ciudadanía a través de Mapas Córdoba

Publicar información geográfica dejó de ser una tarea reservada a grandes administraciones locales. En Córdoba, cada vez más municipios y comunas incorporan sus datos territoriales al entorno digital, a través del programa IDECOR Ciudades, que articula el trabajo local con la Infraestructura de Datos Espaciales provincial.
En 2025 esta iniciativa sumó 13 nuevas localidades y alcanzó un total de 43 gobiernos locales que ponen a disposición de la ciudadanía información clave a través del geoportal Mapas Córdoba.
https://www.mapascordoba.gob.ar/#/mapas
El crecimiento se refleja también en los contenidos disponibles: actualmente se pueden consultar 97 mapas, de los cuales 27 fueron publicados en el último año.
"Estos productos digitales son el resultado de un proceso de trabajo conjunto entre los equipos técnicos municipales y la IDE provincial, que provee la plataforma tecnológica, criterios de estandarización y acompañamiento para que los datos puedan integrarse en un único portal de acceso público", dijo Sergio Sosa Quilaleo, coordinador de IDECOR Ciudades.
El alcance territorial es amplio y diverso. Entre las localidades participantes se encuentran nueve de las diez ciudades más pobladas de Córdoba: Córdoba Capital, Río Cuarto, Villa María, Villa Carlos Paz, San Francisco, Alta Gracia, La Calera, Bell Ville y Jesús María.
A ellas se suman municipios medianos y pequeñas comunas de distintas regiones, lo que muestra que la apertura de información geoespacial avanza tanto en áreas metropolitanas como en el interior provincial.
Para muchas administraciones locales, especialmente las de menor escala, publicar datos espaciales representa un desafío técnico y económico.
El programa provincial IDECOR Ciudades permite superar esas limitaciones: ofrece infraestructura para alojar la información, herramientas para su visualización, capacitación a los equipos municipales y asistencia para organizar bases de datos que, en muchos casos, se encontraban dispersas o en formatos no digitales.
Qué información puede consultarse
Los 97 mapas disponibles reúnen una amplia variedad de temáticas. Entre las más consultadas se encuentran catastros municipales, planes de ordenamiento urbano, la localización de infraestructura y servicios, zonificaciones tributarias, usos del suelo, áreas de protección ambiental, fraccionamientos entre otros datos.
El funcionamiento es sencillo: al seleccionar una manzana o parcela en cualquiera de los mapas, se accede a los datos georreferenciados, definidos por la normativa local.
Esta modalidad facilita trámites inmobiliarios, proyectos de construcción, estudios profesionales y gestiones administrativas que antes requerían consultas presenciales en distintas dependencias.
Este conjunto de mapas conforma un repositorio único en la provincia disponible en la sección Ciudades del geoportal provincial, donde la información de distintas jurisdicciones puede consultarse con los mismos criterios de visualización y descarga.
Una herramienta para la gestión local
La posibilidad de publicar datos espaciales en un entorno común no sólo amplía el acceso público, sino que también fortalece la gestión municipal.
Muchos municipios que se incorporan al programa inician procesos de digitalización de planos, actualización de catastros y sistematización de normativas urbanas.
El impacto se observa en distintos ámbitos. Para vecinos y profesionales se simplifica la búsqueda de información; para los gobiernos locales se facilita la planificación de obras, el control del uso del suelo y la comunicación con la ciudadanía.
Además, al estar disponibles en línea, los datos contribuyen a la transparencia y reducen tiempos administrativos.
IDECOR Ciudades es una política abierta a todos los municipios y comunas de la provincia. Los interesados deben completar un formulario de registro para iniciar el contacto con el equipo técnico de la IDE y definir un plan de trabajo acorde a sus prioridades.
El balance de 2025 muestra un proceso en expansión: más localidades, más mapas y una comunidad creciente de usuarios que utilizan esta información para proyectos productivos, profesionales y académicos.
Para Sosa Quilaleo, ahora el desafío se encuentra en "profundizar la actualización de los datos, incorporar nuevas temáticas y seguir integrando a aquellos gobiernos locales que aún no forman parte de la red".
Con las incorporaciones de 2025, el conjunto de localidades representa 1.188.282 inmuebles urbanos, lo que significa el 52,34% del total urbano provincial.
Los interesados en conocer más sobre este programa u otros recursos de Mapas Córdoba, pueden escribir a idecor@cba.gov.ar o suscribirse para recibir su boletín.
