Siete menores resultaron heridos en la madrugada tras el vuelco de un auto en Río Tercero

Personal policial intervino en el siniestro vial ocurrido en la intersección de Uspallata y Ginastera, en barrio Villa Zoila y constató la presencia de siete menores (entre 15 y 17 años) que viajaban en el rodado. Dos de ellos fueron trasladados al hospital local con lesiones leves, uno con traumatismo de cráneo y otro con politraumatismos.
Al parecer, el siniestro se habría originado tras una mala maniobra de su conductor, intentando evadir un control de tránsito de la guardia local.
Bomberos voluntarios y personal de emergencias trabajaron en el lugar. El rodado fue secuestrado y se dispuso una consigna preventiva hasta su traslado al depósito judicial.
Al parecer, el siniestro se habría originado tras una mala maniobra de su conductor, intentando evadir un control de tránsito de la guardia local.
Bomberos voluntarios y personal de emergencias trabajaron en el lugar. El rodado fue secuestrado y se dispuso una consigna preventiva hasta su traslado al depósito judicial.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario