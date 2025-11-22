Rio Cuarto: Dos detenidos con el secuestro de 240 ladrillos de marihuana, dos de cocaína y armas de fuego durante un allanamiento

Efectivos de la Departamental Río Cuarto llevaron adelante esta tarde un allanamiento en una vivienda ubicada en Pasaje Público al 3300, en Bº 400 Viviendas, en el marco de una investigación por un hecho de robo domiciliario. El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Control, Secretaría N° 2, y dejó como saldo la detención de un hombre de 31 años y una mujer de 24.
Durante el operativo, el personal policial secuestró una gran cantidad de estupefacientes, entre ellos cocaína y marihuana, además de tres armas de fuego de distintos calibres, municiones, dos chalecos de protección balística, una suma de dinero y varios teléfonos celulares, entre otros elementos de interés para la causa.
En el procedimiento intervino también la Fiscalía Federal de Río Cuarto junto con efectivos de la Policía Federal Argentina.
Los detenidos, junto a los elementos incautados, quedaron a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.
