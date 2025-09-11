Todos los incendios se encuentran contenidos

Servicios de Prensa y Difusión





 Asesoramiento y consultoría integral en Comunicación y Prensa.





 Comunicación interna y externa de la Institución.





 Gestión y Relación con medios de comunicación.





 Gestión, organización y capacitación de recursos humanos para el área de prensa y difusión.





 Desarrollo y administración de redes sociales.





 Elaboración de partes o gacetillas de prensa.





 Sistema de envíos masivos a base de datos propia de partes o gacetillas de prensa. Regional. Provincial. Nacional.





 Trabajos temporales en eventos específicos: Festivales, Fiestas Patronales, Visitas de Funcionarios Provinciales o Nacionales, Inauguración de Obras importantes, Aniversarios.





 Atención personalizada.





Dante Taboada Cardoso

Consultor y Asesor en Comunicación y Prensa





Teléfono: 3521414504

E-Mail: dantetaboadacardoso@gmail.com

Facebok: https://www.facebook.com/dante.taboada.7

Facebok:https://web.facebook.com/dantetaboadacardoso/