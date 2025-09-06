Dos detenidos y tres punto de venta cerrados en Alta Gracia

Grupos operativos e investigadores de la Fuerza Policial Antinarcotráfico efectuaron cuatro allanamientos, cerraron tres puntos de venta, detuvieron a dos sujetos mayores de edad por ejercer el narcomenudeo y secuestraron estupefacientes en la ciudad de Alta Gracia.
Los allanamientos, dirigidos por el Ministerio Público Fiscal, fueron llevados a cabo en los barrios Villa Oviedo y General Bustos. Colaboró en el perímetro externo Policía de Córdoba.
En los puntos de venta desbaratados, con intensos registros de los investigadores de la Fuerza, se incautaron varias dosis de cocaína y marihuana, cinco plantas de cannabis sativa, semillas, dinero, una balanza digital y diferentes elementos relevantes para la causa.
Por último, las autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno ordenaron la remisión de los elementos secuestrados y el traslado de ambos narcos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N°23.737.
Los allanamientos, dirigidos por el Ministerio Público Fiscal, fueron llevados a cabo en los barrios Villa Oviedo y General Bustos. Colaboró en el perímetro externo Policía de Córdoba.
En los puntos de venta desbaratados, con intensos registros de los investigadores de la Fuerza, se incautaron varias dosis de cocaína y marihuana, cinco plantas de cannabis sativa, semillas, dinero, una balanza digital y diferentes elementos relevantes para la causa.
Por último, las autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno ordenaron la remisión de los elementos secuestrados y el traslado de ambos narcos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N°23.737.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario