Bell Ville: mujer condenada por estafa y con prisión domiciliaria fue detenida por la FPA por venta de drogas

Tras un mes de recaudar intensas pruebas incriminatorias, oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron un allanamiento, detuvieron a una mujer mayor de edad y secuestraron estupefacientes en la ciudad de Bell Ville.
El Equipo de Acciones Tácticas de la Fuerza realizaron la irrupción en una vivienda ubicada sobre el pasaje Inmigrante s/n. En el lugar, los investigadores secuestraron 314 dosis de cocaína, $449.000, una motocicleta y elementos de interés para la causa.
Cabe destacar que la narcomenudista de 21 años estaba condenada por estafa, contaba con prisión domiciliaria, y actualmente se dedicaba a comercializar cocaína en su domicilio.
Por disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de Bell Ville, dispuso el traslado de la mujer y las evidencias secuestradas a sede judicial.
