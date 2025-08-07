La Provincia licitó mejoras en los sistemas de agua potable de Quilino y Villa Quilino

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, efectuó la apertura de ofertas correspondiente a la licitación de la segunda etapa de mejoras en el sistema de provisión de agua potable de Quilino y Villa Quilino, en el departamento de Ischilín.
Con una inversión oficial de $9.414.045.165,99, esta obra optimizará la calidad del servicio y ampliará la cobertura para 11.500 habitantes de ambas localidades.
Esta obra se enmarca en el Plan de Igualdad Territorial, impulsado por la gestión del gobernador Martín Llaryora, con el objetivo de mejorar la infraestructura básica en 12 departamentos, garantizando el acceso al agua potable y acompañando el crecimiento urbano de la región.
El proyecto, a cargo de la Secretaría de Infraestructura Hídrica, contempla una renovación integral de las redes de distribución existentes, así como nuevas perforaciones, sistemas de almacenamiento, cloración y medición domiciliaria.
El acto se llevó a cabo en la localidad de Quilino y estuvieron presentes el ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandán; el secretario de Infraestructura Hídrica, Edgar Castelló; el subsecretario de Infraestructura de Saneamiento, José Chicala; la intendenta de Quilino, Mabel Godoy; el intendente de San José de las Salinas, Marcelo Ruiz y la intendenta de Lucio V. Mansilla, Rita Albarracín.
"Esta obra refleja el espíritu de igualdad que impulsa nuestro gobernador Martín Llaryora, que es garantizar y fortalecer la infraestructura en todo el territorio cordobés. Hoy estamos licitando estas obras que van a traer progreso y bienestar para toda esta zona", destacó Brandán.
A su turno, la intendenta Godoy celebró la ejecución del proyecto. "Se dio un gran anuncio para nuestro pueblo en el norte, obras de agua que son necesarias; una segunda etapa de mejora en el sistema que traerá beneficios y progreso para nuestra gente", dijo.
Por último, el subsecretario Chicala explicó que "en esta oportunidad se ejecutarán aproximadamente 72 kilómetros de redes, perforaciones nuevas para provisión de agua y cisternas de almacenamiento".
Además, estuvieron presentes la presidente de la Comunidad Regional Tulumba, Dina Montoya y el legislador por el Departamento Ischilín, Raúl Figueroa, entre otras autoridades e invitados.
Quilino: más de 58 km de nueva red de distribución
En la localidad de Quilino se instalarán 58.350 metros de cañerías. Además, la obra incluye la instalación de hidrantes, válvulas esclusas y demás accesorios necesarios para garantizar un sistema eficiente, seguro y de fácil mantenimiento.
Villa Quilino: infraestructura nueva y modernización del sistema
El proyecto en Villa Quilino contempla dos nuevas perforaciones de 60 metros de profundidad y una nueva cañería de impulsión de 690 metros de longitud.
Además, se construirá una nueva cisterna de 200 mil litros en la zona de "La Loma", con sala de cloración, equipos dosificadores y tanques de almacenamiento químico.
A esto se suma la ejecución de una galería filtrante en el área de "Las Vertientes", que reemplazará a la actual captación superficial, así como 14.308 metros de nueva red de distribución.
También se incorporarán hidrantes, válvulas esclusas y medidores domiciliarios, promoviendo un uso más eficiente del recurso.
