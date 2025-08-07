Allanamiento positivo en San Jose de la Dormida

El día 05/08- en horas de la tarde Personal de Investigaciones, procedió a diligenciar Allanamiento en la Ciudad de Malvinas Argentinas, en un domicilio de la misma procediendo al secuestro de motoguadañas, cajas de herramientas,(01) pulverizadora manual, caja con juego de tubos, una rueda de carro de dos ejes armada, (01) garrafa de 15 kilos, cuchillos artesanales, (01) taladro eléctrico, (01) gato hidráulico, (01) manguera, (01) machete, (01) mascara de soldar, (02) bidones de agroquímicos, Diversas máquinas, herramientas varias, los mismos en relación a dos hechos de ROBO en zona rural.
