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viernes, 16 de octubre de 2020

Policiales de la Departamental Totoral

VILLA DEL TOTORAL
15 DE OCTUBRE
CARATULA: ESTAFA
RESEÑA:
RESEÑA: SE HIZO PRESENTE UNA SRA. DE SEXO FEMENINO (80)AÑOS , MANIFESTANDO QUE EN EL MES DE JUNIO DE CTE. AÑO RECIBIO UN LLAMADO TELEFONICO DE UN NUMERO DESCONOCIDO DE UN SUPUESTO EMPLEADO DE LA TARJETA CORDOBESA QUIEN LE SOLICITA EL NUMERO Y EL CODIGO DE SEGURIDAD DE LA MISMA,A LOS FINES DE HACERLE UN REEMBOLSO, ACCEDIENDO ALPEDIDO. AL MES SIGUIENTE SE DIO CUENTA QUE LE DESCONTABAN GRANDES SUMAS DE DINERO DE DICHA TARJETA, QUE AL PEDIR EL RESUMEN EN EL BANCO OBSERVA QUE TENIA DESCUENTOS DE DOS EMPRESAS DIFERENTES Y VARIAS COMPRAS. SE REALIZAN ACTUACIONES SUMARIALES.

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