Policiales de la Departamental Cruz del Eje

SABADO 03/10/2020
EL BRETE
APREHENDIDO POR HURTO Y RECUPERO DE E LEMENTOS
EN HORAS DE LA MADRUGADA, PERSONAL POLICIAL MIENTRAS SE
REALIZABA RECORRIDO POR EL SECTOR DE LA RUTA PROVINCIAL A-175
KM 10., OBSERVARON DOS SUJETOS QUE AL DIVISAR LA UNIDAD MÓVIL SALEN CORRIENDO CON UNOS ELEMENTOS ENTRE SUS MANOS; QUIENES SE DESCARTAN DE LO SUSTRAÍDO SOBRE EL ASFALTO CONTINUANDO SU HUIDA; A UNOS METROS DEL LUGAR SE LOGRA LA APREHENSIÓN DE UNO DE ELLOS, SIENDO ESTE UN JOVEN DE 22 AÑOS, DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, Y POSTERIOR SE LO TRASLADA A LA CRÍA DTTO EL BRETE, EN TANTO EL OTRO SUJETO SE PERDIÓ DE VISTA; SE PROCEDE AL SECUESTRO DE UN NEUMÁTICO Y UN INFLADOR. SE LABRAN LAS ACTAS DE RIGOR Y SE DA PARTICIPACIÓN AL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
LEY SARMIENTO Nº 14.346
EN HORAS DE LA MADRUGA MAS PRECISAMENTE A LAS 02:00 HS ES COMISIONADO MÓVIL POLICIAL EN CALLEJÓN LOS OLMOS Y CALLE PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE EL BRETE, DONDE SE ENCONTRABA UN
ANIMAL EQUINO PELAJE ZAINO OSCURO DE UNOS 4 AÑOS APROXIMADAMENTE DENTRO DEL CANAL DE RIEGO, CON COLABORACIÓN DE GENTE DE LA FUNDACIÓN EQUIDAD Y PERSONAL MUNICIPAL DE EL BRETE SE LOGRA SACAR EL ANIMAL DEL CANAL EL CUAL SE ENCONTRABA CON SU TOTALIDAD DE CAUDAL DE AGUA, SE OBSERVA DICHO EQUINO EN MAL ESTADO DE CUIDADO, POR LO QUE SE LABRAN LAS ACTUACIONES CORRESPONDIENTES SIENDO TRASLADADO AL DEPOSITO JUDICIAL.
LAS PLAYAS
ALLANAMIENTO POSITIVO CON SECUESTRO DE ELEMENTOS.
SIENDO LAS 11:00 HS SE PROCEDIÓ A DILIGENCIAR UNA ORDEN JUDICIAL DE ALLANAMIENTO EN RELACIÓN A UN HECHO DE AMENAZAS, DONDE DICHO ACCIONAR ARROJA RESULTADO POSITIVO, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE UNA ESCOPETA CALIBRE 16 VARIOS CARTUCHOS. DICHO OPERATIVO SE LLEVO A CABO EN UN MARCO DE NORMALIDAD, RESPETANDO LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD IMPUESTAS POR EL GOBIERNO NACIONAL. SE LABRAN LAS ACTUACIONES CORRESPONDIENTES QUEDANDO EL ACUSADO A CARGO DEL
MAGISTRADO INTERVINIENTE.
CRUZ DEL EJE
ART 91 C.C.C. LEY PCIAL N° 10.326. "PELIGRO DE INCENDIO"
SIENDO LAS 18:30 HS SE TOMO CONOCIMIENTO DE UN INCENDIO PRODUCIDO EN RUTA PROV A-175 KM 6, EN DONDE SE QUEMÓ UN MONTÍCULO DE GUANO DE ANIMAL APROX 3 MTS X 1 MTS, SIN RIESGO PARA ANIMALES NI PERSONAS. EN EL LUGAR SE HIZO PRESENTE EL MÓVIL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS, LOGRANDO SOFOCAR EN SU TOTALIDAD EL FOCO DE INCENDIO. SE LABRAN LAS ACTUACIONES CORRESPONDIENTES.
APREHENDIDOS POR DESORDENES PUBLICOS. (ART 80 C.C.C)
PERSONAL POLICIAL EN CANCHA Bº LA CURVA SIENDO LA 01:40 HS APROX. OBSERVAN DOS MASCULINOS EN LA VÍA PUBLICA LOS CUALES SE ENCONTRABAN PELEANDO E INSULTADO, POR LO QUE AL INTENTAR CONTROLAR A ESTOS COMIENZAN A ARROJAR PIEDRAS AL PERSONAL ACTUANTE. SE PROCEDIÓ A LA APREHENSIÓN DE ESTOS DOS MASCULINOS UNO DE 15 Y OTRO DE 17 AÑOS DOMICILIADOS EN ESTE BARRIO. SE LABRAN LAS ACTUACIONES Y SE LOS TRASLADO A LA COMISARIA DTTO CRUZ DEL EJE. POR INFRACTOR AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.
DOMINGO 04/10/2020
SAN MARCOS SIERRAS
APREHENDIDO POR DAÑO CALIFICADO A MOVIL POLICIAL E INCENDIO DOMICILIARIO
SIENDO LAS 07:30 HS APROX. PERSONAL POLICIAL FUE COMISIONADO A CALLE SAN MARTIN N° 1750 DONDE SE POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER SE PRODUJO UN INCENDIO EN UNA CABAÑA, EN EL LUGAR SE HIZO PRESENTE PERSONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS, QUIÉNES SOFOCAN LA CABAÑA, DAÑÁNDOSE LA MISMA EN SU TOTALIDAD, NO LAMENTANDO VÍCTIMAS NI DAÑOS A TERCEROS; AL INQUILINO DE LA CABAÑA SE LO ENCONTRÓ A DENTRO DE SU CAMIONETA EN ESTADO DE NERVIOSIDAD POR LO QUE FUE ASISTIDO POR PERSONAL DE SALUD, AL TRATAR DE ASISTIRLO PERSONAL POLICIAL PRODUJO UN DAÑO EN EL VIDRIO DE LA PUERTA TRASERA DE LA UNIDAD MOVIL, TRASLADÁNDOLO HASTA EL HOSPITAL AURELIO CRESPO PARA SU VALORACION. SE LABRAN LAS ACTUACIONES CORRESPONDIENTES.
EL BRETE
INFRACCION ART. 114 C.C.C. POR OMISION DE LLEVAR DOCUMENTACION EN TRANSPORTE DE CARGA
SIENDO LAS 11:00 PERSONAL POLICIAL EN RUTA A-175 KM PROCEDE AL CONTROL DE UNA CAMIONETA MARCA F-100 LA CUAL ERA CONDUCIDA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, EL QUE TRANSPORTABA FARDOS DE ALFA, CARECIENDO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA CARGA, SE CONSULTA LA SITUACIÓN CON EL JUEZ DE PAZ PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE LA MISMA, A POSTERIOR SE LABRAN LAS ACTUACIONES DE RIGOR.
CRUZ DEL EJE
APREHENDIDO POR DESORDENES PUBLICOS. ART 80° C.C.C. LEY 10.326 - 19:40HS.
SE CONSTITUYE PERSONAL EN CALLE PUBLICA S/N VALLE ESCONDIDO, DONDE DOS PERSONAS SE ENCONTRABAN DISCUTIENDO, EN ESE MOMENTO EL MASCULINO DE 23 AÑOS, COMIENZA PROFERIR INSULTOS E INCITAR A PELEAR EN LA VIA PUBLICA AL PERSONAL ACTUANTE POR LO QUE SE PROCEDE A LA APREHENSIÓN DEL MISMO Y TRASLADO A LA CRÍA DISTRITO P.S.I. AL ARTÍCULO 80 DEL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.
VILLA DE SOTO
ACCIDENTE DE TRÁNSITO
SIENDO LA HORA 23:30 HS EN CALLE BV MARIANO MORENO Y AVENIDA 25 DE MAYO DONDE POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER SE PRODUJO UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO ENTRE UN AUTOMOVIL VOLKSWAGEN SURAN Y UNA MOTOCICLETA MARCA BRAVA AMBAS CONDUCIDAS POR MASCULINOS DE MAYORES DE EDAD, SE HIZO PRESENTE EN EL LUGAR SERVICIO DE EMERGENCIAS, DIAGNOSTICANDO AL CONDUCTOR DE LA MOTOCICLETA ESCORIACIONES VARIAS, QUEDANDO EN OBSERVACIÓN EN EL NOSOCOMIO LOCAL, SE LABRAN
ACTUACIONES SUMARIALES.-
INFRACCION ART 104 C.C.C. (CONDUCTOR MENOR DE EDAD) 02:20 HS:
PERSONAL POLICIAL MIENTRAS SE ENCONTRABA PATRULLANDO POR EL SECTOR ALEM ESQUINA 25 DE MAYO OBSERVAN UN AUTOMÓVIL MARCA PEUGEOT 307, PROCEDIENDO AL CONTROL DEL MISMO ERA CONDUCIDO POR UN JOVEN DE 17 AÑOS DE EDAD Y ACOMPAÑADO POR SU HERMANODE 13 AÑOS, LOS MISMOS NOTIFICADOS EN EL LUGAR POR INFRACTOR AL ART. 104 DEL C.C.C SIENDOS AMBOS ENTREGADOS A SU PROGENITOR POR ASÍ HABERLO DISPUESTO EL MAGISTRADO
INTERVINIENTE.
CRUZ DEL EJE
ACCIDENTE CASUAL
SIENDO LAS 02:40 HS SE COMISIONO A PERSONAL POLICIAL A CONSTITUIRSE EN CALLE COLON EN BARRIO LA TOMA, DÓNDE POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER UN VEHÍCULO RENAULT 9 COLISIONO CONTRA UN POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO ARRANCÁNDOLO POR COMPLETO. SE SOLICITO COLABORACIÓN DE SERVICIO DE EMERGENCIA, ESTANDO EL MISMO EN BUEN ESTADO DE SALUD. SE LABRAN ACTUACIONES.
INFORMACIÓN GENERAL
PLAN PROVINCIAL DE MANEJO DEL FUEGO
INFORME DE INCENDIOS EN EL ÁMBITO DEPARTAMENTAL, ZONA DE LA CANDELARIA
Durante el transcurso del fin de semana en zona de Insp N° 2 colaboraron alrededor de 100 efectivos policiales a fines de brindar cobertura de seguridad en zona de Candelaria, Cruz de Caña, Represa de Morales, Cabeza de Novillo, Peje. Moro Viejo, Tocono y Zona de Caracol en Villa de Soto, donde se encontraron activos varios focos de incendio. Con la premisa de resguardar a vida y los bienes de las personas que allí viven. No se registraron consecuencias personales ni daños en viviendas, evacuándose de manera preventiva un total de 70 personas de los diferentes parajes siendo trasladado a zona segura. En el último de los reportes a primera hora de la mañana se registran pequeños focos ígneos (troncos y brazas), permaneciendo personal de bomberos con guardia de cenizas trabando en conjunto con personal policial.
LEY N° 10.702 RÉGIMEN SANCIONATORIO POR INCUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DEL C.O.E.
DURANTE EL TRANCURSO DEL DÍA DEPARTAMENTAL SE LABRARON
06 ACTAS DE NOTIFICACION E INFRACCION A LA LEY 10.702.-
LEY N° 10.326 CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA
ART. 111 C.C.C. – PROHIBICION DE TRANSITAR SIN DOCUMENTACION, SIN CASCO O SIN PLACA IDENTIFICATORIA EN MOTOVEHICULOS
EN EL AMBITO DE DEPARTAMENTO CRUZ DEL EJE, DURANTE EL TRANSCURSO DE LA VISPERA; SE PROCEDIO AL SECUESTRO DE DOS (02) MOTOCICLETA; POR INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA, SE LABRAN LAS CORRESPONDIENTES
ACTUACIONES CONTRAVENCIONALES.-
RECOMENDACIONES GENERALES A LA CIUDADANÍA
SE RECUERDA A LA POBLACIÓN QUE OFICIALMENTE SE ENCUENTRA
EN VIGENCIA LA LEY 10702, DEL NUEVO RÉGIMEN
SANCIONATORIO PARA LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE INCUMPLAN LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN, DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA CENTRAL (COE), DENTRO DEL TERRITORIO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
EN TAL SENTIDO, EL NUEVO RÉGIMEN SANCIONA CON PENA DE MULTA LAS SIGUIENTES INFRACCIONES:
· INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL.
· INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA
ACTIVIDADES ECONÓMICAS, DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS Y SOCIALES.
· INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN RELACIÓN A
REUNIONES FAMILIARES O DE CUALQUIER OTRO TIPO
(AUTORIZADO ÚNICAMENTE DOMINGOS DE 11:00 A 23:00 HS).
· INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES Y MEDIDAS PARA EL INGRESO, TRÁNSITO Y PERMANENCIA EN TERRITORIO PROVINCIAL.
· INCUMPLIMIENTO DE CUARENTENA, AISLAMIENTO SANITARIO
ESTRICTO Y CUALQUIER OTRA INDICACIÓN EPIDEMIOLÓGICA.
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