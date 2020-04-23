PARTE DE PRENSA URD TOTORAL

20 DE ABRIL 2020
VILLA DEL TOTORAL
SE PROCEDIO AL TRASLADO DE:
06 PERSONAS POR VIOLACION DE LAS MEDIDAS CONTRA EPIDEMIAS ART 205 C.PENAL y DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD. ART 239 C.PENAL, Todos domiciliados en esta localidad y se encontraban en distintos lugares de la via publica sin poder justificar su presencia por lo que se dio participación a la fiscalía de Jesús María.
SINSACATE
SE PROCEDIO AL TRASLADO DE:
03 PERSONAS POR VIOLACION DE LAS MEDIDAS CONTRA EPIDEMIAS ART 205 C.PENAL y DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD. ART 239 C.PENAL, Todos domiciliados en la ciudad de Jesús María , se encontraban en una obra de construcción. Quedando a disposición de el magistrado interviniente.
SE RECEPTO DENUNCIA EL DIA SABADO 18 POR UN HECHO DE HURTO, A UNA MUJER DE 37 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADA EN Bº SAN ISIDRO DE ESA LOCALIDAD, QUIEN DABA A CONOCER TENER UNA OBRA EN CONSTRUCCION CARECIENDO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y QUE SU EMPLEADO ALBAÑIL LE COMUNICO QUE DESDE EL DIA 13 DEL CTE. MES Y AÑO, NOTO EL FALTANTE DE UNA BOMBA DE AGUA DE 1,25 HP., DE COLOR AMARILLO CON NEGRO, MARCA "ELEKTRIN", PERSONAL DE INVESTIGACIONES DE ESTA DEPARTAMENTAL TOTORAL, QUE SE ENCONTRABAN AVOCADOS AL ESCLARECIMIENTO DEL HECHO, PROCEDEN A CONTROLAR EN INMEDIACIONES DE LA FABRICA ARCOR DE COLONIA CAROYA A UN VEHICULO MARCA VW GOL DE COLOR ROJO, DONDE SE CONDUCIA UN JOVEN DE 29 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN Bº SIERRAS Y PARQUE DE LA CIUDAD DE JESUS MARIA, QUIEN EN EL INTERIOR DEL MISMO POSEIA LA BOMBA DE AGUA REFERIDA ANTERIORMENTE, POR LO QUE SE REALIZA LA APREHENSION Y SON TRASLADADOS A LA SEDE POLICIAL PARA SER PUESTOS A DISPOSICON DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
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