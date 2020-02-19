PARTE DE PRENSA DEPARTAMENTAL TOTORAL

18 DE FEBRERO
CARÁTULA: DETENIDO POR VIOLACION DE DOMICILIO Y DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD.-
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL.-
EN HORAS DE LA TARDE SE RECEPTO DENUNCIA DE VIOLENCIA FAMILIAR DONDE EL JUZGADO DE VIOLENCIA FAMILIAR DE JESUS MARIA DISPUSO LA RESTRICCION DE ACERCAMIENTO AL ACUSADO COMO TAMBIEN LA IMPLEMENTACION DE CONSIGNA POLICIAL EN EL DOMICILIO DE LA VICTIMA. SIENDO LAS 04:00 HS, PERSONAL POLICIAL AFECTADO A DICHA TAREA PROCEDE A LA APREHENSION DEL MISMO, UN JOVEN DE 29 AÑOS DE EDAD, ORIUNDO DE ESTA LOCALIDAD, QUIEN INTENTABA INGRESAR A LA VIVIENDA. POR LO QUE SE LO TRASLADO A LA DEPENDENCIA POLICIAL DONDE QUEDO ALOJADO A DISPOSICION DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
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