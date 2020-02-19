PARTE DE PRENSA DEPARTAMENTAL TOTORAL

17 DE FEBRERO
CARÁTULA: TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO. -
LOCALIDAD: LAS PEÑAS. -
SIENDO LAS 09:15 HS, SOBRE RUTA 9 Y CAMINO AL DIQUE, PERSONAL DE PATRULLA RURAL PROCEDIO AL CONTROL DE UNA MOTOCICLETA MARCA ZANELLA 110 C.C, LA CUAL ERA CONDUCIDA POR UN MASCULINO DE 37 AÑOS DE EDAD, Y DOS ACOMPAÑANTES, QUIENES TENIAN EN SU PODER DOS ESCOPETAS CALIBRE 16 SIN LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, POR LO QUE FUERON TRASLADADOS A SEDE POLICIAL. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
CARÁTULA: ACCIDENTE DE TRANSITO.
LOCALIDAD: LAS PEÑAS. -
SIENDO LAS 18:10 HS, SOBRE RUTA 9 KM 805, PERSONAL POLICIAL OBSERVA UN VEHICULO MARCA FIAT UNO EN LA BANQUINA, CON LAS RUEDAS PARA ARRIBA, EL CUAL ERA CONDUCIDO POR UNA FEMENINA DE 47 AÑOS DE EDAD DOMICILIADA EN LA CIUDAD DE CORDOBA, QUIEN POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER PERDIO EL CONTROL DEL RODADO, PROVOCANDO EL TUMBO DEL MISMO. SE HIZO PRESENTE AMBULANCIA TRASLADANDO A LA CONDUCTORA A LA CIUDAD DE JESUS MARIA PARA REALIZARLE ESTUDIOS DE MAYOR COMPLEJIDAD. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
CARÁTULA: PROHIBICIÓN DE TRANSITAR SIN DOCUMENTACIÓN, SIN CASCO O SIN PLACA IDENTIFICATORIA EN MOTOVEHÍCULOS (Código de Convivencia Ciudadana de la provincia de Córdoba)
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL. -
SIENDO LAS 18:40 HS, SOBRE AVDA ARGENTINA Y CAMINO A MACHA PERSONAL POLICIAL PROCEDIO AL CONTROL DE UNA MOTOCICLETA MARCA APPIA 110 C.C, CONDUCIDA POR UN MASCULINO DE 21 AÑOS DE EDAD CON DOMICILIO EN ESTA LOCALIDAD, QUIEN CIRCULABA SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SIN LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, POR LO QUE FUE TRASLADADO A SEDE POLICIAL, QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR JUEZ DE PAZ. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CONTRAVENCIONALES.
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