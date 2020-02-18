PARTE DE PRENSA DEPARTAMENTAL TOTORAL

15 DE FEBRERO
CARÁTULA: ACCIDENTE TRÁNSITO.-
LOCALIDAD: TOTORAL
SIENDO LAS 12:15 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE EN LA INTERSECCION DE CALLE LEOPOLDO LUGONES Y SARMIENTO DONDE EL VEHICULO MARCA CITROEN C3 CONDUCIDA POR UNA FEMENINA DE 73 AÑOS DE EDAD, COLISIONA CON EL CHEVROLET ZAFIRA EL QUE ERA CONDUCIDO POR UN MASCULINO DE 43 AÑOS DE EDAD, AMBOS DOMICILIADOS EN ESTA LOCALIDAD. A CONSECUENCIAS DEL IMPACTO SOLO SE DEBEN DESTACAR DAÑOS MATERIALES; YA QUE EL SERVICIO MEDICO QUE ASISTIO AL LUGAR NO CONSTATO ALGUN TIPO DE LESIONES.
CARÁTULA: EBRIEDAD O INTOXICACION
ESCANDALOSA (Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia de Córdoba)
LOCALIDAD: TOTORAL
SIENDO LAS 20:15 HS, PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA SE HIZO PRESENTE A SOLICITUD DE UNOS VECINOS; EN UNA VIVIENDA UBICADA EN BARRIO NATAL CRESPO; DADO A QUE SE HABRIA PRESENTADO UN FAMILIAR EN EVIDENTE ESTADO DE EBRIEDAD Y MUY ALTERADO POR LO QUE COMENZO A INSULTAR A TODOS LOS QUE SE ENCONTRABAN EN LA MISMA, PROVOCANDO DESORDEN. AL NOTAR LA PRESENCIA DE LOS EFECTIVOS POLICIALES SU CONDUCTA AGRESIVA SE DIRIGE HACIA LOS UNIFORMADOS, POR QUE INMEDIATAMENTE SE PROCEDIO A LA APREHENCION DE UN JOVEN DE 24 AÑOS DE EDAD Y PUESTO A DISPOSICION DEL JUEZ DE PAZ DE ESTA LOCALIDAD.
16 DE FEBRERO
CARÁTULA: HURTO.-
LOCALIDAD: TOTORAL
SE RECEPTO DENUNCIA A UN VECINO DE BARRIO CAVISACATE DE ESTA LOCALIDAD QUIEN DABA A CONOCER QUE AUTOR/ ES IGNORADOS LE HABIAN SUSTRAIDO DESDE EL INTERIOR DE UN LAVADERO UNA CORTADORA DE CESPED MARCA BAUQUER DE 1600 WHATTS, COLOR NEGRA, VERDE Y NARANJA LA CUAL HABIA UTILIZADO EL DIA ANTERIOR. SUPONIENDO QUE LO REALIZARON EN HORAS DE LA NOCHE CUANDO SE AUSENTO DE LA MORADA.
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