PARTE DE PRENSA DEPARTAMENTAL TOTORAL

13 DE FEBRERO
CARÁTULA: ACCIDENTE TRÁNSITO.-
LOCALIDAD: TOTORAL.-
SIENDO LAS 13:15 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE EN CALLE DIAGONAL RECONQUISTA Y JUAN JOSÉ PASO B° INDUSTRIAL, OBSERVANDO UN VEHÍCULO MARCA RENAULT CLIO, CON SU FRENTE HACIA EL CARDINAL SUR, EL CUAL ERA CONDUCIDO POR UNA FEMENINA DE 46 AÑOS DE EDAD, Y UNA MOTOCICLETA MARCA CORVEN 110 CC SIN DOMINIO, EN LA CUAL IBAN DOS FEMENINAS MENORES DE EDAD DE 14 Y 15 AÑOS RESPECTIVAMENTE, TODAS CON DOMICILIO EN ESTA LOCALIDAD. A CONSECUENCIA DEL IMPACTO LAS MENORES PRESENTABAN ESCORIACIONES VARIAS, POR LO QUE FUERON ATENDIDAS EN EL LUGAR POR PERSONAL DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
14 DE FEBRERO
CARÁTULA: ACCIDENTE TRÁNSITO.-
LOCALIDAD: SINSACATE
SIENDO LAS 08:30 HS, PERSONAL DE LA COMISARIA DE SINSACATE, SE HIZO PRESENTE EN RUTA NAC Nº 9 KM. 758, LUGAR DONDE EL MOVIL POLICIAL IDNTIFICABLE DE LA PATRULLA RURAL DE LA DEPARTAMENTAL SOBREMONTE FUE COLISIONADO POR ALCANCE POR EL AUTOMOVIL MARCA VW GOL POWER DE COLOR BLANCO, CONDUCIDO POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD. A CONSECUENCIA DEL IMPACTO SOLO SE REGISTRARON DAÑOS MATERIALES EN LOS RODADOS. UN SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA EXAMINO A LOS OCUPANTES LOS CUALES NO PRESENTABAN LESIONES. EN CONSECUENCIA SE PROCEDIO A LIBERAR EL TRANSITO VEHICULAR.
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