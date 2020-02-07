PARTE DE PRENSA DE LA DEPARTAMENTAL TOTORAL

05 DE FEBRERO
HECHO: VUELCO DE VEHICULO
LOCALIDAD: SARMIENTO
SIENDO LAS 11:30 HS PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE EN RUTA NAC Nº 9 Y CRUCE CON RUTA NAC Nº 60 Y ENTREVISTA A UN MASCULINO DE 70 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN TOLEDO PCIA DE CÓRDOBA, QUIEN SE TRASLADABA EN UN CAMIÓN SCANIA FGF-032 ACOMPAÑADO POR SU MUJER DE 49 AÑOS DE EDAD, EL MISMO IBA CARGADO CON MELONES Y SANDÍAS PROVENIENTE DE SAN JUAN HACIA EL MERCADO DE CÓRDOBA, EL CUAL PERDIÓ EL CONTROL POR UNA FALLA EN SU FRENO Y SE PRODUJO UN VUELCO SOBRE EL ANILLO INTERNO DE LA RUTA 60. CABE MENCIONAR QUE NO RESULTO LESIONADO NINGUNO DE LOS OCUPANTES DEL RODADO INVOLUCRADO.
06 DE FEBRERO
HECHO: ACCIDENTE CASUAL
LOCALIDAD: SARMIENTO
SIENDO LAS 05:40 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE EN RUTA 9 KM 774 (PARADOR SAN ANTONIO), OBSERVANDO UN VEHÍCULO SOBRE LA BANQUINA ESTE, TRATANDOSE DE UN RENAULT SANDERO COLOR GRIS, ENTREVISTANDO AL CONDUCTOR UN MASCULINO DE 37 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN SAN MIGUEL, PCIA DE BS.AS., MANIFESTANDO QUE LO HACIA EN SENTIDO SUR-NORTE, Y QUE PERDIÓ EL CONTROL DEL RODADO PROVOCANDO QUE TERMINARA SOBRE LA BANQUINA, EL MISMO SE CONDUCÍA CON SU ESPOSA DE 38 AÑOS DE EDAD Y SUS TRES HIJOS, TODOS MENORES DE EDAD, LOS CUALES NO SUFRIERON NINGÚN TIPO DE LESIÓN, POR LO QUE CONTINÚAN CON SU VIAJE.
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