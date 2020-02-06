PARTE DE PRENSA DE LA DEPARTAMENTAL TOTORAL

03 DE FEBRERO DE 2020
CARÁTULA: LESIONES CULPOSAS.-
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL.-
SIENDO LAS 19:00 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSITUYO EN AV. ARGENTINA (CAMINO A LA PILETA) ENTREVISTANDO AL DAMNIFICADO, UN JOVEN DE 17 AÑOS DE EDAD, EL QUE MANIFESTO QUE CIRCULABA EN SU MOTOCICLETA MOTOMEL SKUA 150 cc, CUANDO SE LLEVO POR DELANTE UN HILO DE ALAMBRE PROVOCANDO UNA HERIDA EN SU CUELLO POR LO QUE TUVO QUE SER TRASLADADO AL HOSPITAL LOCAL PARA SU MEJOR ATENCION. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
CARÁTULA: ART. 111º CCC.-
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL.-
SIENDO LAS 21:30 HS, SOBRE RUTA Nº 9 KM 784 (CONTROL VEHICULAR), PERSONAL POLICIAL PROCEDIO AL TRASLADO DE UNA MOTOCICLETA NEGRA GUERRERO TRIP 110 SIN DOMINIO VISIBLE, EL QUE ERA GUIADO POR UN MASCULINO DE 28 AÑOS DE EDAD, DEBIDO QUE AL MOMENTO DEL CONTROL NO CONTABA CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NI CON LA DOCUMENTACION REQUERIDA. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CONTRAVENCIONALES.
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