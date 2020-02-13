PARTE DE PRENSA DE LA DEPARTAMENTAL TOTORAL

12 DE FEBRERO
CARÁTULA: ALLANAMIENTO POSITIVO.-
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL.-
SIENDO LAS 08:40 HS, PERSONAL DE LA DIVISION INVESTIGACIONES DE LA DEPARTAMENTAL TOTORAL, CONFORME AL TRABAJO DE INVESTIGACION SOBRE UN HECHO DE ROBO OCURRIDO EL DIA 16/01/2020, EN UNA VIVIENDA UBICADA EN CALLE LOS PLATANOS Bº CAVISACATE, DIO CUMPLIMIENTO A OFICIO JUDICIAL DE ALLANAMIENTO EN Bº FATIMA DE ESTA LOCALIDAD, PROCEDIO AL SECUESTRO DE TRES VENTANAS DE ALUMINIO COLOR BLANCO DE 1,50MTS X 1,50 MTS. POR LO QUE DICHOS ELEMENTOS FUERON PUESTOS A DISPOSICION DE LA FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE JESUS MARIA.
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