Recibir por E-mail

jueves, 13 de febrero de 2020

PARTE DE PRENSA DE LA DEPARTAMENTAL TOTORAL

12 DE FEBRERO
CARÁTULA: ALLANAMIENTO POSITIVO.-
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL.-
SIENDO LAS 08:40 HS, PERSONAL DE LA DIVISION INVESTIGACIONES DE LA DEPARTAMENTAL TOTORAL, CONFORME AL TRABAJO DE INVESTIGACION SOBRE UN HECHO DE ROBO OCURRIDO EL DIA 16/01/2020, EN UNA VIVIENDA UBICADA EN CALLE LOS PLATANOS Bº CAVISACATE, DIO CUMPLIMIENTO A OFICIO JUDICIAL DE ALLANAMIENTO EN Bº FATIMA DE ESTA LOCALIDAD, PROCEDIO AL SECUESTRO DE TRES VENTANAS DE ALUMINIO COLOR BLANCO DE 1,50MTS X 1,50 MTS. POR LO QUE DICHOS ELEMENTOS FUERON PUESTOS A DISPOSICION DE LA FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE JESUS MARIA.
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
Publicado por en

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)