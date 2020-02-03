PARTE DE PRENSA DE LA DEPARTAMENTAL TOTORAL

DEL 31 AL 03 DE FEBRERO DE 2020
31 DE ENERO
CARÁTULA: ROBO.
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL.-
SIENDO LAS 21:30 HS, SE HIZO PRESENTE UN MASCULINO MAYOR DE EDAD DOMICILIADO EN Bº LA LOMA, EL CUAL MANIFESTO QUE SE RETIRO DEL DOMICILIO AL MEDIO DIA Y AL REGRESAR A LAS 21:15 HS APROX. VISUALIZO UN DAÑO EN LA TRABA DE LA VENTANA QUE DA AL PATIO, Y NOTA EL FALTANTE DE UN TV LED 32".
01 DE FEBRERO
CARÁTULA: Escándalos y molestias a terceros
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL.-
SIENDO LAS 06:10 HS, SE RESEPTA DENUNCIA CONTRAVENCIONAL A UNA FEMININA DE 37 AÑOS DE EDAD, QUIEN MANIFIESTA QUE SU PATIO COLINDA CON LA PARTE TRASERA DEL BOLICHE "CIEN ACRES", UBICADO EN CALLE 25 DE MAYO, EN EL CUAL DE JUEVES A DOMINGO ALTERAN SU TRANQUILIDAD Y LA DE SU FLIA, PONIENDO MÚSICA A ALTO VOLÚMEN, GRITANDO Y TIRANDO VASOS A SU PROPIEDAD. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CONTRAVENCIONALES.
CARÁTULA: HURTO.-
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL.-
SIENDO LAS 06:10 HS, SE RECEPTA DENUNCIA A UN MASCULINO DE 45 AÑOS DE EDAD, QUIEN MANIFIESTA QUE ES ENCARGADO DEL SUPERMERCADO ALMACOR Y EN LA VÍSPERA SIENDO LAS 21:00 HS, CONSTATA EL FALTANTE DE (02) BOTELLAS DE LICOR BAILEYS Y (04) BOTELLAS DE ABSOLUT SABORIZADAS DEL SECTOR DE GÓNDOLAS, SEGUIDAMENTE AL VER LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD PRESUME QUE LOS AUTORES PODRÍAN SER UN MASCULINO Y UNA FEMENINA QUE ESTUVIERON EN ÉSE SECTOR DURANTE VARIOS SEGUNDOS CON ACTITUDES SOSPECHOSAS Y NO PASARON POR EL SECTOR DE CAJAS. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
CARÁTULA: HALLAZGO.-
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL-
SIENDO LAS 19:22 HS, PERSONAL POLICIAL REALIZABA PATRULLAJE POR B° LA LOMA, DONDE SON ENTREVISTADOS POR UN MASCULINO DE 28 AÑOS DE EDAD QUIEN REALIZABA TAREAS DE DESMALEZADO EN UN BALDÍO, CUANDO OBSERVA ENTRE LOS PASTIZALES DOS BICICLETAS MARCA VENZO, UNA DE COLOR ROJO CON BLANCO Y LA OTRA DE COLOR BLANCO CON NEGRO, AMBAS RODADO N° 26, SE PRACTICAN AVERIGÜACIONES Y SE REALIZAN ACTAS DE RIGOR.
CARÁTULA: Escándalos y molestias a terceros
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL.-
SIENDO LAS 19:55 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE EN BALNEARIO MUNICIPAL DONDE SE OBSERVA A UN SUJETO MASCULINO PROFIRIENDO INSULTOS A VIVA VOZ A TERCEROS QUE SE ENCONTRABAN EN EL LUGAR, HACIÉNDOLO REITERADAMENTE, INCITANDO AL DESORDEN, TAMBIÉN LO HIZO HACIA EL PERSONAL ACTUANTE, POR LO QUE SE PROCEDE HACER CESAR LA FALTA Y EL TRASLADO DEL MISMO A DEPENDENCIA POLICIAL QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL SR. JUEZ DE PAZ LOCAL.
02 DE FEBRERO
CARÁTULA: Prohibición de transitar sin documentación, sin casco o sin placa identificatoria en motovehículos.
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL. -
SIENDO LAS 11:30 HS, PERSONAL POLICIAL PROCEDIO AL CONTROL DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA 150 C.C, CONDUCIDA POR UN MASCULINO DE 24 AÑOS DE EDAD DOMICILIADO EN LA LOCALIDAD DE SARMIENTO, QUIEN CIRCULABA SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, POR LO QUE SE PROCEDE A SU TRASLADO A SEDE POLICIAL, QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR JUEZ DE PAZ.
03 DE FEBRERO
CARATULA: HURTO
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL
SIENDO LAS 04:30 HS SE RECEPTA DENUNCIA A UN MASCULINO DE 47 AÑOS DE EDAD, EL CUAL MANIFIESTA QUE MIENTRAS SE ENCONTRABA EN SU CASA SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 03:20 TOCAN SU PUERTA UN MASCULINO A QUIEN CONOCE DE VISTA, EL CUAL LE PIDIÓ UN VASO CON AGUA, POR LO QUE EL DICENTE ACEPTA SU PEDIDO Y LO HACE PASAR ADENTRO DE LA MORADA, MIENTRAS BUSCABA EL VASO EN LA COCINA Y AL VOLVER LO NOTABA NERVIOSO. LUEGO DE TOMAR EL AGUA SE RETIRA RÁPIDAMENTE DEL DOMICILIO PERCATANDOSE EL DENUNCIANTE QUE LE FALTABA SU BILLETERA CON SUPUESTAMENTE CUATRO MIL PESOS ($4.000) QUE HABÍA ARRIBA DEL MESÓN DE SU COCINA, MOTIVO POR EL CUAL SALE RÁPIDAMENTE A BUSCAR AL MASCULINO Y NO LO PUDO ENCONTRAR. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
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