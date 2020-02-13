PARTE DE PRENSA DE LA DEPARTAMENTAL TOTORAL

11 DE FEBRERO
CARÁTULA: CONDUCTA SOSPECHOSA.
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL. -
SIENDO LAS 10:00 HS, PERSONAL POLICIAL PROCEDE AL CONTROL DE UN MASCULINO DE 32 AÑOS DE EDAD, QUIEN SEGÚN COMENTARIOS DE LOS VECINOS, SE ENCONTRABA MANIPULANDO LOS PICAPORTES DE LAS PUERTAS DE LAS CASAS SIN MORADORES. EL MISMO NO JUSTIFICO SU PRESENCIA EN EL LUGAR Y LLEVABA CONSIGO UNA BORDEADORA DE LA CUAL NO POSEIA DOCUMENTACION NI JUSTIFICABA PROCEDENCIA. SE LO TRASLADA A SEDE POLICIAL, QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR JUEZ DE PAZ.
CARÁTULA: DETENCION. -
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL.
SIENDO LAS 19:30 HS, PERSONAL POLICIAL MIENTRAS REALIZABA AVERIGUACIONES A LOS FINES DE UBICAR EL PARADERO DE UN JOVEN DEL CUAL OBRABA OFICIO DE DETENCION POR ESTAR INVOLUCRADO EN UN HECHO DE VIOLENCIA FAMILIAR, CON EL CONOCIMIENTO E INTERVENCION DE LA FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DE JESUS MARIA, ES QUE SE LO UBICA CALLE MARGARITA RAMALLO S/Nº, Bº PADRE ABREGU Y ALLI SE LO NOTIFICA DE LA DETENCION, SIENDO TRASLADADO A LA COMISARIA DE VILLA DEL TOTORAL.
12 DE FEBRERO
CARÁTULA: ROBO CALIFICADO.
LOCALIDAD: LAS PEÑAS.
SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 03:00 HS, PERSONAL POLICIAL SE HACE PRESENTE EN RUTA 9 KM 803, ESTACION DE SERVICIO YPF DE ESA LOCALIDAD DONDE ENTREVISTARON AL PLAYERO DE TURNO, QUIEN HIZO SABER QUE EN MOMENTO EN QUE SE ENCONTRABA EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA PARA DEJAR LO RECAUDADO. SE LE APARECIERON DOS SUJETOS, ENCAPUCHADOS LOS CUALES POSEIAN ARMAS LARGAS AL PARECER ESCOPETAS. POR LO QUE LE SOLICITAN QUE HAGA ENTREGA DE TODO EL DINERO QUE SE ENCONTRABA EN UNA CAJA CON LLAVE, COMO ASI TAMBIEN DE SU TELEFONO CELULAR Y SU BILLETERA. UNA VEZ CONSUMADO EL HECHO LOS DELINCUENTES SE RETIRAN DEL LUGAR POR LA PARTE POSTERIOR, ES DECIR AL SECTOR DE CAMPO. PERSONAL DE LA SUBCOMISARIA DE LAS PEÑAS Y DIV. INVESTIGACIONES SE ENCUENTRAN AVOCADOS A LA INVESTIGACION DEL PRESENTE HECHO CON DIRECTIVAS DE LA FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE JESUS MARIA.
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