PARTE DE PRENSA DE LA DEPARTAMENTAL TOTORAL

07 DE FEBRERO
CARÁTULA: ALLANAMIENTO CON DETENCIÓN.-
LOCALIDAD: CAÑADA DE LUQUE.-
SIENDO LAS 17:30 HS, PERSONAL POLICIAL DE DEST. CAÑADA DE LUQUE, MUNIDOS DE ORDEN JUDICIAL PROCEDEN A DILIGENCIAR ORDEN DE ALLANAMIENTO Y DETENCIÓN DE UN MASCULINO DE 24 AÑOS DE EDAD, EN UN DOMICILIO DE B° SUR DE ESA LOCALIDAD, ARROJANDO EL MISMO RESULTADO POSITIVO, SECUESTRANDO ELEMENTOS RELACIONADOS A UN HECHO CONTRA LA PROPIEDAD. A POSTERIOR SE PROCEDIÓ A LA DETENCIÓN Y TRASLADO DEL MISMO A LA DEPENDENCIA POLICIAL. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
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