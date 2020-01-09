Policiales de la Departamental Totoral

07 DE ENERO
CARÁTULA: ACCIDENTE DE TRANSITO.-
LOCALIDAD: SINSACATE.-
SIENDO LAS 14:55 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYEN EN LA ROTONDA RUTA N 9 KM 758 EN DONDE SE PRODUJO UN ACCIDENTE PROTAGONIZADO POR UNA CAMIONETA TOYOTA SW4 COLOR GRIS CONDUCIDA POR UNA FEMENINA DE 46 AÑOS DOMICILIADA EN LA.CIUDAD DE JESÚS MARÍA LA MISMA SE DIRIGÍA EN SENTIDO SUR-NORTE AL LLEGAR A DICHA ROTONDA POR RAZONES QUE SE DESCONOCEN PIERDE EL CONTROL DEL VEHÍCULO IMPACTANDO CON EL SEMAFORO,SUBIENDO EL MISMO POR EL.SECTOR DE LA ROTONDA QUEDANDO EL VEHÍCULO OBSTRUYENDO LA RUTA .LA CONDUCTORA ES TRASLADADA POR LA AMBULANCIA DEL SUM AL HOSPITAL VICENTE AGUERO PARA OBSERVACIONES. SE LABRAN ACTUACIÓNES
08 DE ENERO
HECHO: ACCIDENTE DE TRÁNSITO
LUGAR: VILLA DEL TOTORAL
SIENDO LAS 05:30 HS SOBRE BV. ALLENDE Y AMANCAI, POR RAZONES QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, SE PRODUJO EL VUELCO DE UN AUTOMÓVIL QUE CIRCULABA EN SENTIDO ESTE- OESTE, SIENDO MARCA VW FOX, CONDUCIDO POR UNA MUJER DE (31) AÑOS DE EDAD DOMICIALIADA EN BV. LA LOMA B° LOURDES, QUIEN IBA ACOMPAÑADA POR DOS MASCULINOS DE (21) Y (26) AÑOS RESPECTIVAMENTE AMBOS DOMICILIADO EN ESTA LOCALIDAD, TODOS RESULTARON CON TRAUMATISMO VARIOS. EN EL LUGAR TRABAJO EL TEM Y BOMBEROS VOLUNTARIOS. DICHOS CIUDADANOS SON TRASLADADOS AL NOSOCOMIO LOCAL. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES.
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