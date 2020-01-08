Policiales de la Departamental Totoral

03 DE ENERO
CARÁTULA: CONDUCTOR MENOR DE EDAD
LOCALIDAD: LAS PEÑAS
SIENDO LAS 20:30 HS, PERSONAL POLICIAL PROCEDE AL CONTROL DE UN CUATRICICLO MARCA ZANELLA 250 CC, CONDUCIDO POR UN MENOR DE 15 AÑOS DE EDAD, ACOMPAÑADO POR SU HERMANA DE 13 AÑOS. POR LO QUE SE PROCEDE AL TRASLADO DE LOS MISMOS A LA DEPENDENCIA POLICIAL Y SECUESTRO DEL RODADO QUEDANDO EN AMBOS CASOS A DISPOSICIÓN DEL SR JUEZ DE PAZ.
04 DE ENERO
CARÁTULA: LESIONES CULPOSAS.-
LOCALIDAD: LA PAMPA.-
SIENDO LAS 08:00 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYO EN RUTA E-66 – RECTA ESTANCIA LA PAZ, OBSERVANDO UN VEHICULO MARCA FIAT ARGO EL QUE ERA GUIADO POR UN MASCULINO DE 57 AÑOS DE EDAD, ACOMPAÑADO POR OTRO MASCULINO DE 38 AÑOS, QUE POR MOTIVOS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER COLISIONA DE MANERA FRONTAL CON EL VEHICULO VW POLO CONDUCIDO POR UNA FEMENINA DE 34 AÑOS DE EDAD DOMICILIADA EN LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN EL LUGAR TRABAJARON PERSONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA CIUDAD DE JESUS MARIA Y LA AMBULANCIA DEL SERVICIO MEDICO SUM TRASLADANDO A LA FEMENINA POR ENCONTRARSE CON PERDIDA DE CONOCIMIENTO Y A LOS OCUPANTES DEL RODADO MARCA FIAT CON POLITRAUMATISMOS VARIOS HACIA EL HOSPITAL DE LA CIUDAD DE JESUS MARIA. SE ENTREGO EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO POLICIAL CONFORME A DIRECTIVAS DE LA FISCALIA DE JESUS MARIA.
CARÁTULA: DAÑO.-
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL.-
SIENDO LAS 00:10 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYO EN UN DOMICILIO DE Bº FATIMA, DONDE ENTREVISTO A UNA MUJER MAYOR DE EDAD QUIEN HIZO SABER QUE HABRIA TENIDO UNA DIFERENCIA CON SU VECINA Y QUE ESTA ADEMAS DE INSULTARLA LA AGREDIO CON PIEDRAS DE LAS CUALES ALGUNAS ROMPIERON LOS VIDRIOS DE LA PUERTA DE INGRESO A LA VIVIENDA.
CARÁTULA: PROHIBICIÓN DE TRANSITAR SIN DOCUMENTACIÓN, SIN CASCO O SIN PLACA IDENTIFICATORIA EN MOTOVEHÍCULOS
LOCALIDAD: LAS PEÑAS.-
SIENDO LAS 21:30 HS, PERSONAL POLICIAL PROCEDE AL CONTROL DE UNA MOTOCICLETA MARCA ZANELLA 150 RX, COLOR AZUL Y NEGRA, CONDUCIDA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, QUIEN AL MOMENTO DEL CONTROL NO POSEÍA LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, POR TAL MOTIVO SON TRASLADADOS A LA DEPENDENCIA POLICIAL, QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL SR. JUEZ DE PAZ.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario