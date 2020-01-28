Policiales de la Departamental Totoral

27 DE ENERO
CARATULA: AGRESIÓN / RESISTENCIA A LA AUTORIDAD / LESIONES LEVES CALIFICADAS.
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL
SIENDO LAS 04:15 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE EN UNA VIVIENDA UBICADA EN CALLE 17 DE AGOSTO N° 32 Bº PTE PERÓN, DONDE SE ENTREVISTO A UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, QUIEN MANIFIESTA QUE SU HIJO DE 26 AÑOS DE EDAD, QUIEN ES PACIENTE PSIQUIÁTRICO, REGRESO Y LE PRODUJO AGRESIÓNES ARROJÁNDOLE UN PLATO DE VIDRIO Y UN CUCHILLO TIPO TRAMONTINA POR LO QUE SOLICITO A LOS INTERVINIENTES PROCEDAN A LA APREHENSIÓN DEL SUJETO EL CUAL SE HABIA ENCERRADO EN EL BAÑO CON AUTOLESIONES CORTANTES EN AMBOS ANTEBRAZOS. EN EL PROCEDIMIENTO RESULTARON LESIONADO ALGUNOS UNIFORMADOS. POSTERIORMENTE SE LO TRASLADO AL NOSOCOMIO LOCAL DONDE LE REALIZAN LAS CURACIONES PERTINENTES AL AGRESOR Y CONSTATANDO LAS LESIONES DE LOS EFECTIVOS POLICIALES. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES, CON CONOCIMIENTO E INTERVENCION DE LA FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE JESUS MARIA, DONDE SE IMPARTE DIRECTIVA ENTRE UNA DE ELLAS LA DERIVACION A UN CENTRO PSIQUIATRICO.
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