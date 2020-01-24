Policiales de la Departamental Totoral

24 DE ENERO
CARATULA: INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA
(PROHIBICION DE TRANSITAR SIN DOCUMENTACION, SIN CASO O SIN PLACA IDENTIFICATORIA EN MOTOVEHICULOS).
LOCALIDAD: SINSACATE
EN LA VISPERA, SIENDO LAS 15:30 HS PERSONAL POLICIAL PROCEDIO AL CONTROL EN CALLE PUBLICA SIN NUMERO DE ESA LOCALIDAD, UNA MOTOCICLETA MARCA APPIA 110 CC DE COLOR NEGRA CONDUCIDA POR UN JOVEN DE 22 AÑOS DE EDAD, DONDE SE CONSTATO QUE LA MISMA NO TENIA COLOCADA LA CHAPA PATENTE, COMO LOS ESPEJOS RETROVISORES CORRESPONDIENTE, EN CONSECUENCIA SE LOS PUSO A DISPOSICION DEL JUEZ DE PAZ DE LA JURISDICION.
CARATULA: INFRACCIONES AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA
(PROHIBICION DE TRANSITAR SIN DOCUMENTACION, SIN CASO O SIN PLACA IDENTIFICATORIA EN MOTOVEHICULOS). (NEGATIVA U OMISION A IDENTIFICARSE. INFORME FALSO)
LOCALIDAD: TOTORAL
EN LA VISPERA, SIENDO LAS 21:05 HS PERSONAL POLICIAL PROCEDIO AL CONTROL EN CALLE PRESIDENTE PERON ESQUINA JULIO A ROCA BARRIO LAS FLORES, DE UNA MOTOCICLETA MARCA GILERA MODELO SMACH 110CC CONDUCIA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD QUIEN SE NEGO A DAR SUS DATOS FILIATORIOS, EL MISMO LO HACIA SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE (CASCO) Y SIN LA DOCUMENTACION HABILITANTE. POR TAL MOTIVO DE LOS PUSO A DISPOSICION DEL JUEZ DE PAZ DE LA JURISDICION.
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