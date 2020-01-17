Policiales de la Departamental Totoral

16 DE ENERO
CARÁTULA: PORTACION DE ARMA DE FUEGO-
LOCALIDAD: LAS PEÑAS.-
EN LA VISPERA SIENDO LAS 09:20 HS PERSONAL POLICIAL CON MOTIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A ORDEN DE ALLANAMIENTO IMPARTIDA POR LA FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DE JESUS MARIA, EN RELACION A UN HECHO DELICTIVO CONTRA LA PROPIEDAD QUE INVESTIGA; SE PRESENTO EN UNA VIVIENDA UBICADA EN CALLE HERMINIO BIANCHI SIN NUMERO DE AQUELLA LOCALIDAD , DONDE AL MOMENTO DE DILIGENCIAR EL OFICIO SE OBSERVA A UN JOVEN DE 18 AÑOS DE EDAD QUE SALIA POR UNA VENTANA DE LA PROPIEDAD LLEVANDO UNA PRENDA DE VESTIR CON LA CUAL CUBRIA UNA ESCOPETA CAÑO RECORTADO, SIN MARCA VISIBLE, CALIBRE 16 Y CUATRO CARTUCHOS. POR LO QUE PROCEDIO A LA APREHENSION DEL MISMO Y PUESTA A DISPOSICION DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario