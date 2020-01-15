Policiales de la Departamental Totoral

13 DE ENERO
CARÁTULA: ROBO.-
LOCALIDAD: SINSACATE.-
SIENDO LAS 11:35 HS, SE RECEPTO DENUNCIA A UN MASCULINO DE 44 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN LA PROVINCIA DE SAN LUIS; QUIEN MANIFESTO QUE JUNTO A SU AMIGO DE 32 AÑOS DOMICILIADO EN VILLA DOLORES HABIAN PARTICIPADO DEL FESTIVAL DE JESUS MARIA Y CERCA DE LAS 06:00HS, LUEGO DE CONOCER A DOS FEMENINAS SE DIRGIERON EN SU PICK UP MARCA TOTOYA AL HOTEL ALOJAMIENTO CUORE UBICADO EN RUTA Nº 9 KM 753; POR RAZONES QUE DESCONOCEN SE QUEDARON DORMIDOS Y SUS ACOMPAÑANTES SE RETIRARON DEL LUGAR PREVIO SUSTRAERLES LA PICK UP Y UNA SUMA DE DINERO. EN CONSECUENCIAS SE DIO PARTICIPACION A FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DE JESUS MARIA.
CARÁTULA: RECUPERO DE ELEMENTOS ROBADOS
LOCALIDAD: LAS PEÑAS
EN RELACION A HECHO CONTRA LA PROPIEDAD QUE SE INVESTIGA OCURRIDO EN LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS, EN LA VISPERA PERSONAL POLICIAL, EN EL SECTOR DEL CORTADERO DE LADRILLOS PUDO RECUPERAR UN TALADRO ELECTRICO MARCA DOWEN PAGIO, UNA LICUADORA MARCA ATMA, UNA CAFETERA MARCA ULTRACOMB, Y UNA MAQUINA DE CORTA PELO MARCA PHILIPS DICHOS ELEMENTOS HABIAN SIDO SUSTRAIDOS DE UNA VIVIENDA UBICADA HERMINIO BIANCHI S/N. LOS MISMOS QUEDARON A DISPOSICION DE LA FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DE JESUS MARIA.
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