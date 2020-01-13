Policiales de la Departamental Totoral

11 DE ENERO
CARÁTULA: CONDUCCIÓN PELIGROSA
LOCALIDAD: TOTORAL.-
SIENDO LAS 09:10 HS, PERSONAL POLICIAL ES COMISIONADO A RUTA NAC. N° 9 KM 784, YPF A RAÍZ DE UN LLAMADO TELEFÓNICO DANDO AVISO QUE UN VEHÍCULO MARCA FIAT PUNTO CIRCULABA DE MANERA PELIGROSA EN SENTIDO NORTE/SUR, AL LLEGAR AL LUGAR SE ENTREVISTÓ A UN MASCULINO DE 33 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA DORMIDA, QUIEN SERÍA EL QUE DIÓ AVISO DEL VEHÍCULO EN CUESTIÓN, POSTERIORMENTE SE LOGRA CONTROLAR A UN MASCULINO DE 69 AÑOS DE EDAD, EL MISMO CONDUCÍA EL RODADO EN CUESTION SIENDO ESTE UN FIAT PUNTO. UNA VEZ CONSTATADA LA INFRACCION QUEDO A DISPOSICION DEL JUEZ DE PAZ DE ESTA LOCALIDAD..
CARÁTULA: ROBO.-
LOCALIDAD: SARMIENTO.-
SIENDO LAS 09:10 HS, SE RECEPTA DENUNCIA A UN VECINO DE ESA LOCALIDAD DE 74 AÑOS DE EDAD, QUIEN MANIFIESTO, QUE SIENDO LAS 03:00 HS SE ENCONTRABA DESCANSANDO Y QUE UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO AL CUAL CONOCE, INGRESÓ A SU HABITACIÓN TRAS FORZAR LA PUERTA, Y LE SACÓ LA SUMA DE $5.000 APROXIMADAMENTE QUE TENÍA EN EL BOLSILLO DE UN PANTALÓN, PARA POSTERIOR RETIRARSE DEL LUGAR SIENDO ÉSTO EL ÚNICO FALTANTE. QUE TOMÓ CONOCIMIENTO POR SU VECINA QUE EL ACUSADO SE FUE EN UN REMIS. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
12 DE ENERO
CARÁTULA: CONDUCTA SOSPECHOSA.
LOCALIDAD: LAS PEÑAS.
SIENDO LAS 05:15 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE EN RUTA NAC. N° 9 KM 804, YPF, OBSERVA DOS SUJETOS MASCULINOS DE 15 Y 16 AÑOS RESPECTIVAMENTE, EN ACTITUD SOSPECHOSA, POR LO QUE SE PROCEDIO A LA APREHENSION Y TRASLADO DE LOS MISMOS A SEDE POLICIAL, QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR JUEZ DE PAZ. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CONTRAVENCIONALES.
CARÁTULA: HURTO. -
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL. -
SIENDO LAS 09:10 HS, SE RECEPTA DENUNCIA A UN MASCULINO DE 27 AÑOS DE EDAD, EL CUAL MANIFIESTA QUE EN LA FECHA AL REGRESAR A SU DOMICILIO CONSTATA QUE AUTOR/ES IGNORADO/S INGRESARON A LA VIVIENDA POR UN VENTILUZ, SIN EJERCER VIOLENCIA, NOTANDO EL FALTANTE DE UNA PAVA ELECTRICA, UNA BIFERA, CUATRO PAR DE ZAPATILLAS Y DOS MOCHILAS. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
CARÁTULA: DEAMBULACIÓN DE ANIMALES
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL. -
SIENDO LAS 13:00 HS, PERSONAL POLICIAL OBSERVA DOS EQUINOS, EN LA VIA PÚBLICA SOBRE CALLE SAN MARTIN Y JULIO A. ROCA CON RIESGO POTENCIAL DE PRODUCIR DAÑOS A TERCEROS O A SUS BIENES. NO PUDIENDO UBICAR CON EL PROPIETARIO DE LOS MISMOS, POR LO QUE SE PRECEDE A SU TRASLADO A SEDE POLICIAL QUEDANDO EN CALIDAD DE SECUESTRO. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CONTRAVENCIONALES.
HECHO: HOMICIDIO SIMPLE AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO
LUGAR: CAPILLA DE SITON
SIENDO LAS 23:00 HS, PERSONAL POLICIAL TOMA CONOCIMIENTO DE QUE EN EL ESTABLECIMIENTO RURAL DENOMINADO " EL SOCIO" DONDE HABRÍA UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO SIN VIDA. UNA VEZ EN EL LUGAR ENTREVISTA A DOS MASCULINOS DE (18) Y (19) AÑOS QUIENES MANIFESTARON QUE ESTABAN JUNTO A LA VÍCTIMA Y VICTIMARIO AMBOS DE 18 AÑOS CAZANDO. QUE APARENTEMENTE LA VÍCTIMA SE QUEDO METROS ATRÁS ADUCIENDO QUE ESTABA CANSADO Y LUEGO AL SENTIR RUIDO EL VICTIMARIO DISPARA CREYENDO QUE ERA UN ANIMAL PRODUCIÉNDOLE EL DECESO. INTERVIENE LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN DE JESÚS MARÍA Y SE SOLICITÓ POLICÍA JUDICIAL.
CARÁTULA: ACCIDENTE DE TRANSITO. -
LOCALIDAD: SINSACATE. -
SIENDO LAS 03:30 HS, PERSONAL POLICIAL MIENTRAS SE ENCONTRABA REALIZANDO CONTROL VEHICULAR EN CAMINO SAN CAYETANO Y LUCAS TESSINO, OBSERVA UNA MOTOCICLETA YAMAHA 125 C.C QUE CIRCULABA EN SENTIDO SUR –NORTE ,LA CUAL PIERDE EL CONTROL Y CAE AL COSTADO DEL CAMINO, ES POR ELLO QUE SE ASISTIO AL CONDUCTOR,SIENDO ESTE UN JOVEN DE 27 AÑOS DOMICILIADO EN LA MISMA LOCALIDAD , SOLICITANDO SERVICIO DE EMERGENCIA, DIAGNOSTICANDO FRACTURA DE ANTEBRAZO IZQUIERDO, POR LO QUE ES TRASLADADO AL HOSPITAL VICENTE AGÜERO DE LA CIUDAD DE JESUS MARIA. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
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