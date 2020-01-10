Policiales de la Departamental Totoral

09 DE ENERO
CARÁTULA: ROBO. -
LOCALIDAD: LAS PEÑAS. -
SIENDO LAS 15:20 HS, SE RECEPTA DENUNCIA A UNA FEMENINA DE 35 AÑOS DE EDAD, LA CUAL MANIFIESTA QUE DIAS ATRÁS HABIA INSTALADO UN BAÑO PRECARIO EN EL PATIO DE SU VIVIENDA CON EL PROPOSITO DE QUE SEA UTILIZADO POR INVITADOS AL CUMPLEAÑOS DE SU HIJO. Y EN LA FECHA PUDO ESTABLECER QUE AUTORES IGNORADOS LE HABIAN SUSTRAIDO UN INODORO, UN DEPOSITO DE AGUA DE PLASTICO, UN LAVATORIO DE PLASTICO Y UNA DUCHA DE PVC. POR TAL MOTIVO PERSONAL POLICIAL SE ABOCA A LA INVESTIGACION REALIZANDO RASTRILLAJES POR LAS INMEDIACIONES LOGRANDO RECUPERAR DICHOS ELEMENTOS DADO A QUE SE ENCONTRABAN OCULTOS EN UNA CHACRA, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE LOS MISMOS. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
CARÁTULA: ALLANAMIENTO POSITIVO/ INCAUTACION DE ARMA. -
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL. -
SIENDO LAS 19:15 HS, PERSONAL POLICIAL PROCEDE A CUMPLIMENTAR ORDEN DE ALLANAMIENTO POR UN HECHO RELACIONADO A VIOLENCIA FAMILIAR, EN UN DOMICILIO DE ESTA LOCALIDAD, ENTREVISTANDO A UN MASCULINO DE 27 AÑOS DE EDAD, QUIEN NO OPUSO REPARO, HACIENDO ENTREGA EN FORMA VOLUNTARIA Y ESPONTANEA DE UN RIFLE CALIBRE 22, SIN MARCA, NI NUMERACION VISIBLE. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
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