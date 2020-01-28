Policiales de la Departamental Totoral

28 DE ENERO
HECHO:– "ENCUBRIMIENTO – PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO"
LUGAR: SINSACATE
SIENDO LAS 05:30 HORA, SE HACE PRESENTE EN LA SUBCRIA. SINSACATE PERSONAL DEL PUESTO SECCION VIAL DE GENDARMERIA NACIONAL, INFORMANDO QUE PROCEDIERON AL CONTROL DE UN VEHÍCULO MARCA TOYOTA- HILUX SOBRE LA RUTA N 9, KM 758 DE ESTA LOCALIDAD, SIENDO CONDUCIDO POR UN MASCULINO DE 41 AÑOS EDAD CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE CHAMICAL, DPTO.CHAMICAL DE LA PCIA. DE RIOJA. QUIEN AL INSPECCIONAR EL RODADO SE ENCUENTRA EN SU INTERIOR UNA PISTOLA MARCA BERSA, MODELO THUNDER, CALIBRE 22,CON CARGADOR CHAPA NEGRO Y (06)CARTUCHOS CALIBRE 22, CON Nº DE SERIE LIMADO NO OBSERVANDO DICHA NUMERACIÓN DONDE SE LE SOLICITÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL ARMA MANIFESTANDO DESCONOCER EL ORIGEN DEL ARMA. MOTIVO POR EL CUAL ES TRASLADADO A SEDE POLICIAL, QUEDANDO A DISPOSICIÓN DE MAGISTRADO INTERVINIENTE.
SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES CON CONOCIMIENTO DE LA FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE JESUS MARIA.
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