Policiales de la Departamental Totoral

31 DE DICIEMBRE
CARÁTULA: ARTICULO 80 C.C.C.-
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL. -
SIENDO LAS 18:10 HS, SE RECIBE LLAMADA TELEFONICA AL 101 MANIFESTANDO QUE EN AVDA ARGENTINA S/Nº (LA BAJADITA) CIRCULARIA UN VEHICULO MARCA FIAT PALIO COLOR ROJO, CON TRES SUJETOS MASCULINOS SE ESTARIAN PELEANDO EN EL INTERIOR DEL RODADO, AL LLEGAR PERSONAL POLICIAL OBSERVA QUE LOS OCUPANTES HABIAN DESENDIDO Y SE CONTINUABAN AGREDIENDO EN LA VIA PUBLICA, POR LO QUE SE PROCEDIO A HACER CESAR LA INFRACCION, PROCEDIENDO A LA APREHENSION DE LOS MISMOS SIENDO ESTOS DE 19, 21 Y 42 AÑOS DE EDAD RESPECTIVAMENTE, TODOS CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS , POSTERIORMENTE SE LOS TRASLADO A SEDE POLICIAL, QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR JUEZ DE PAZ. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CONTRAVENCIONALES.
01 DE ENERO
CARÁTULA: A CARATULAR. -
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL. -
SIENDO LAS 03:20 HS, PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL LOCAL, SOLICITA PRESENCIA POLICIAL DEBIDO A QUE SE HIZO PRESENTE EN EL NOSOCOMIO UN JOVEN DE 19 AÑOS DE EDAD, CON UNA BICICLETA AL COSTADO, MANIFESTANDO QUE MIENTRAS RECORRIA LA CARAVANA DEL AÑO NUEVO DE ESTA LOCALIDAD, UN VEHICULO DEL CUAL NO PUDO APORTAR MAYORES DATOS LO EMBISTIO, REFIRIENDO DOLOR EN SU CADERA POR LO QUE LOS FACULTATIVOS MEDICOS PARA UN MEJOR DIAGNOSTICO DECIDIERON DERIVAR AL CAUSANTE AL HOSPITAL DE LA CIUDAD DE JESUS MARIA, ACOMPAÑADO POR SU MADRE.POSTERIORMENTE SE HIZO SABER QUE NO REGISTRABA GRAVEDAD Y QUE SOLO ERA UN TRAUMATISMO DE CADERA. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
CARÁTULA: ROBO. -
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL. -
SIENDO LAS 03:40 HS, PERSONAL POLICIAL CONSTITUIDO EN RUTA 17 KM 75 ENTREVISTA A UN MASCULINO DE 51 AÑOS DE EDAD, QUIEN MANIFIESTO QUE SE HABIA AUSENTADO DE SU DOMICILIO A LAS 21 HS CON MOTIVO DE COMPARTIR CON SUS FAMILIARES LOS FESTEJPOS POR AÑO NUEVO Y QUE AL REGRESAR OBSERVO LA REJA DE UNA VENTANA VIOLENTADA, Y EN EL INTERIOR UN GRAN DESORDEN DE ROPA Y TODO REVUELTO, NOTANDO EL FALTANTE DE EQUIPO DE GRABACION DE SEGURIDAD, DOS ANILLOS Y UN ROUTER. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES DE RIGOR.
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